中元普渡怕麻煩？晶華主廚推「祈福三寶」：三牲一次搞定
中元普渡是台灣民間重要的習俗，少不了以雞、豬、魚這「三牲」，一般人要準備食材其實頗費功夫，晶華酒店宴會廳主廚團隊今年特別準備的「祈福三寶」，內含玫瑰油雞、椒鹽金鯧魚、以及香酥紅糟肉， 為消費者把三牲貢禮「傳」好好，還能外送到家，讓準備普渡輕鬆又愜意。
台北晶華酒店設想周到， 用五星級大廚的誠心料理再祭五臟廟，拜完之後稍稍覆熱即可端上餐桌。「祈福三寶」可於館內各餐廳以及「晶華美食到你家」美食外帶外送平台預訂，每套價格2999元。而除了「祈福三寶」外，晶華也把各式常溫麵點禮盒集合成「麵麵俱到彭湃組」，三盒干貝雞湯麵、以及紅燒牛肉麵、剝皮辣椒雞湯麵和海鮮叻沙麵各二盒，9盒優惠價1999元，氣派體面的包裝以及市場肯定的美味，展現滿滿的誠意。
而中元普渡除了備妥熟食，乾貨類成箱商品絕對不可少， 台灣樂天市場祭出「中元普渡輕鬆Buy」活動， 其中由知名零嘴品牌「盛香珍」推出的「白沙屯媽祖X珍勇(有)福氣箱」，品牌經典商品全部都有，無論是午茶點心濃厚雙味巧克酥、濃厚草莓法國酥或是質感輕點心維也納咖啡法國薄酥及斯娜普蛋酥，當然還有大人小孩都喜愛的DR.Q百香果蒟蒻，一箱含五種商品還有白沙屯媽祖聯名保佑，絕對是普渡必備！即日起到8/12前，指定箱購商品2天內快速出貨，更享有免運6折起優惠。