國民黨北市議員選戰分裂？罷昶發言人宣布投入松信區選戰
2022年地方縣市議員選戰在即，其中台北市的部分，國民黨內分裂的狀況持續發生。除了原本在大安文山區初選中落敗的曾獻瑩，宣布以「報備」的方式以無黨籍身份投入大安文山區議員選戰外，於罷免林昶佐活動中擔任發言人的國民黨青年高毓安，也正式宣布將投入年底松山信義區議員選戰。高毓安強調，「如果你不捍衛自己，沒有人有義務捍衛你」，因此必須要在此時站出來，才能捍衛這些自己最珍視的志業。
高毓安指出，年初時有幸獲得前輩與地方鄉親的信賴而投入罷免工作，而在罷免工作中，地方黨部的長官也邀請他在罷免活動結束後，能夠貢獻一己之力為地方黨部服務，並在年底選戰中提供黨內參選人最強力的後盾與支持。不過在罷免結束後，地方黨部卻食言且持續延宕，「就如同黨中央在今年初選時，以加權照顧新人之名，實則讓新人互打。」
高毓安強調，對於國民黨仍有著情感與認同，但很可惜的是，認同不見得能轉換成民眾的福祉，過於用情感約束，更可能使人盲目。「一位我相當敬重的民代前輩曾經說過，『如果你不捍衛自己，沒有人有義務捍衛你』。」高毓安說，如果他就此退縮了，就是在羞辱自己10年前的初衷，因此此時必須站出來，才能捍衛他最珍視的志業。
高毓安也坦言，自己作為一名分析師，當然也很明白現階段投入選戰，客觀勝率並不樂觀，「但如果投身公共服務，只以勝率為考量，而非民眾的福祉，及支持者的託付，那我終究只是自私的投機政客，而成不了能夠造福公眾的政治家。」因此決定義無反顧投入選戰。