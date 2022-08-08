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李唯楓父親節匯錢孝親　16歲挨爸爸一巴掌噴淚

▲李唯楓叛逆被爸爸打一巴掌。（圖／大愛）
▲李唯楓叛逆被爸爸打一巴掌。（圖／大愛）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-08 18:55:11

大愛《冬菊，沒問題》上檔記者會今（8）日舉行，李唯楓飾演林嘉俐、謝祖武的兒子，看了劇本後覺得角色實在太叛逆，結婚、生小孩、離婚都做了，爸媽才知道，他自己人生最叛逆的時候是高一，有次爸爸早早就出門幫李唯楓買校外教學用品，回家又忘記帶鑰匙，李唯楓睡覺被吵醒，衝動頂撞了父親，氣得爸爸搧他一巴掌，「我爸查了一晚上電腦沒睡，開車到處問，我就哭了，很對不起爸爸，自己很沒禮貌、很不孝順。」爸爸因此跟他冷戰2天。李唯楓爸爸退休後定居山東，到處遊山玩水，李唯楓父親節送紅包當禮物最實在，匯款2萬元給爸爸。

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▲左起吳沂庭、林嘉俐、謝祖武、李唯楓出席記者會。（圖／大愛）
▲左起吳沂庭、林嘉俐、謝祖武、李唯楓出席記者會。（圖／大愛）
謝祖武的父親已經不在，對他來說是滿大的負擔，通常都是一個人在家，或是去看看父親，對謝祖武來說是「傷感多於歡樂的日子」，不過他以同理心安撫失去父親的人，「要永遠記住，父親永遠在天上看著我們。」謝祖武覺得心意最重要，不太注重過節日，兒子國中後就沒有再送父親節卡片了，現在收到的父親節祝福也都是在片場、工作場合「公家」的祝福。

謝祖武兒子20歲，現在就讀戲劇系，父子最近討論的一次話題是兒子覺得謝祖武演技比較老派，謝祖武希望小孩能有一技之長，也語重心長地說：「不是你想演戲就能有戲可以演。」問他怕不怕兒子也對婚事先斬後奏？他直呼：「不要亂講！」所謂天下父母心，終身大事一定要先報備。

▲左起勾峰、鄭平君、黃婕菲、馬國賢新戲上檔。（圖／大愛）
▲左起勾峰、鄭平君、黃婕菲、馬國賢新戲上檔。（圖／大愛）
林嘉俐與爸爸感情好、相依為命，將近八旬的父親騎摩托車出車禍摔傷手裝鋼釘，林嘉俐開玩笑說爸爸現在是「鋼鐵人」，在醫院照顧爸爸，讓爸爸覺得女兒囉嗦又嘮叨，突然想到在戲裡媽媽這個角色就是太關愛兒子，造成反效果，果然，她回台北工作後收到一張照片，爸爸在伯父家看起來就很快樂。
 

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