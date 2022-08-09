▲ 格上訂閱車攜手 Sealand 慶雙週年 聯手送 500 公里再抽大獎

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市佔第一 天天千人見證
格上指出，訂閱車市場在格上與 Sealand 聯手經營下，不僅已穩居市佔第一，更創下天天有千人見證佳績，第二年的整體業績較首年成長五成，且展現每季成長的成長力道，在疫情反覆下，續約率亦達六成五以上。
觀察整體訂閱車市場發現，最受客戶青睞的車型為 Nissan Kicks、Honda Fit 等五門掀背小車，主要客群以 30 至 50 歲的男性佔比達 75％，除了與購車主力族群重疊性甚高，因租期最短三個月的彈性，也吸引不少對購車存有疑慮、換購或長假用車需求及公司業務用途的消費者。
訂閱車市場的成長力道主要來自新世代對於開車免養車的觀念普遍接受，格上指出，不須負擔養車成本，就能輕鬆使用車輛，對共享車及訂閱車服務都帶來極大助益，在歐美日興以訂閱取代購車，各汽車品牌紛紛投入訂閱式租賃取代傳統售車思維，格上訂閱車服務因不需負擔稅費及保修成本及三個月一期、月租最低 6800 元起的的靈活用車模式，在中古車市場受到歡迎。
雙平台都有 免費爽開 500 公里
此波雙週年慶活動免費送 500 公里里程活動，消費者在格上官網訂車，新客戶可享訂車優惠，老客戶續約也能同享，在 Sealand 平台上訂車，也有限定格上車源的同步優惠。不僅如此，即日起至 9 月 8 日，加入格上訂閱車 LINE 官方帳號，還能再抽 1000 公里里程，加入 Sealand 汽車訂閱 LINE 官方帳號則有機會抽中特斯拉免費開及租金優惠券。
格上訂閱車特色：
- 車款樣式夠多元：多元品牌多元車型，更多品牌與車型，想開什麼車，由你決定。
- 計價靈活夠實惠：訂閱月費+里程計費，開多少算多少，不會溢繳，絕無隱藏費用。
- 服務夠即時：格上訂閱車專人線上回覆諮詢，全台超過 40 個交車據點，線上線下都便利。
- 免稅費保修夠輕鬆：只需支付訂閱月費，毋須煩惱保險、保修、二手車處理及稅金。
- 租賃時間夠彈性：以 90 天為週期訂閱用車，期滿續開或換車讓您靈活決定。