▲ 第 12 屆「Ford 安全節能駕駛體驗營」九成學員肯定課程內容

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「Ford 安全節能駕駛體驗營」第 12 屆在後疫情時代下再度恢復舉辦，創下歷屆報名最速秒殺盛況，本次參與的學員當中，六成表示有經常性的載送家庭成員（孩童及寵物）需求，當中更有不少是希望精進自身道安知識的好爸爸。經過整個梯次的學習課程，當中有超過九成學員均表示此次習得的課程內容，皆有助於自身建立正確觀念及落實在用車上的實際應用，使他們能更自信帶領家人平安出遊。





呼應家庭型式新定義與新型用車需求，「全員上車安心載」教授寵物 、 幼童乘車及車輛載物技巧





「Ford 安全節能駕駛體驗營」由 Ford DSFL 國際認證講師進行授課，並透過實際駕乘體驗，讓學員兼顧道路安全知識與駕駛技巧的紮實學習內容。此外，據調查顯示，近年來更隨著寵物犬貓數量持續提升，以及後疫情時代戶外自駕出遊、露營風潮盛行等外在條件因素，使整體用車情境與乘員組成出現新的變化，行車安全與道安意識等範疇必須與時俱進地進一步拓展至寵物乘車、車用載物等不同應用情境。本屆「Ford 安全節能駕駛體驗營」便以此為出發點，在道安知識及至關重要的 S 型及行車緊急閃避駕駛技巧外，也分享如何讓「全員上車安心載」的實用知識與實作教學，包含：





兒童安全座椅知識與安裝 ：根據慣性定律，15 公斤重的幼童在時速 50km/h 的車上遭受正面撞擊時，將瞬間產生 27.7 倍（416 公斤）的往前衝力，因此正確選購合適的兒童安全座椅，將是提升幼童乘車安全性的首要關鍵。台灣現行法規亦規定，所有4歲以下且體重在 18 公斤以下的孩子，乘車時都必須使用兒童安全座椅。4 歲至 12 歲或體重逾 18 公斤至 36 公斤以下的兒童，應使用幼童用座椅或學童用座椅（或增高型座墊），並確實與汽車座椅連接穩固後，繫妥安全帶坐於車輛後座。同時，在選購兒童安全座椅時，也要留意附有歐盟安全認證與台灣經濟部標準檢驗局標章的合格產品，才能達到最佳防護效果。ISOFIX 確實安裝，可以減少正面碰撞時產生的衝擊，將危險降至最低，台灣大部分的車輛皆配有 ISOFIX，安裝重點包含：確認與調整兒童安全座椅方向，使用 ISOFIX 固定並確實裝置第三固定點。

：根據慣性定律，15 公斤重的幼童在時速 50km/h 的車上遭受正面撞擊時，將瞬間產生 27.7 倍（416 公斤）的往前衝力，因此正確選購合適的兒童安全座椅，將是提升幼童乘車安全性的首要關鍵。台灣現行法規亦規定，所有4歲以下且體重在 18 公斤以下的孩子，乘車時都必須使用兒童安全座椅。4 歲至 12 歲或體重逾 18 公斤至 36 公斤以下的兒童，應使用幼童用座椅或學童用座椅（或增高型座墊），並確實與汽車座椅連接穩固後，繫妥安全帶坐於車輛後座。同時，在選購兒童安全座椅時，也要留意附有歐盟安全認證與台灣經濟部標準檢驗局標章的合格產品，才能達到最佳防護效果。ISOFIX 確實安裝，可以減少正面碰撞時產生的衝擊，將危險降至最低，台灣大部分的車輛皆配有 ISOFIX，安裝重點包含：確認與調整兒童安全座椅方向，使用 ISOFIX 固定並確實裝置第三固定點。 寵物乘車注意事項與寵物車用安全配備 ：寵物乘車時可能出現「緊張」、「興奮」、「平穩」等不同狀態，飼主可以依實際情況，利用寵物安全帶、寵物外出籠、寵物車墊等寵物安全配備相對應，可在保護寵物安全同時，也避免車內座椅被刮傷，遇寵物暈車嘔吐時也較方便清理。倘若寵物在車上出現暈車現象，也可以至動物醫院領取輕微的抗焦慮藥及暈車藥，藉此降低寵物乘車時的不適現象。這些對應措施可減少駕駛因寵物乘車造成分心或危險的機率，動物保護法更明文規定，倘若毛小孩因失控暴衝造成意外，飼主將被處以 3,000 元的罰鍰。

：寵物乘車時可能出現「緊張」、「興奮」、「平穩」等不同狀態，飼主可以依實際情況，利用寵物安全帶、寵物外出籠、寵物車墊等寵物安全配備相對應，可在保護寵物安全同時，也避免車內座椅被刮傷，遇寵物暈車嘔吐時也較方便清理。倘若寵物在車上出現暈車現象，也可以至動物醫院領取輕微的抗焦慮藥及暈車藥，藉此降低寵物乘車時的不適現象。這些對應措施可減少駕駛因寵物乘車造成分心或危險的機率，動物保護法更明文規定，倘若毛小孩因失控暴衝造成意外，飼主將被處以 3,000 元的罰鍰。 車頂與車內載物安全：民眾開車出遊，特別是戶外活動或露營愛好者，若遇較多物件隨車載運，因應不同需求，常見的車頂架零配件包含：裝載零散物件的車頂行李箱、運送自行車的車頂自行車架以及進行露營時所需的車頂帳。以車頂行李箱為例，最好是放置較輕的物品為主，重量較重的行李則建議收納至後車廂。同時，車頂行李箱的位置應盡可能維持在車頂中央，並將大件收納物自行李箱的中央位置起擺放，其他物品則平均於週邊擺放，維持適當配重，進而避免因高速行駛使車頂行李箱因配重失衡出現脫落的狀況。

學員表示，受到疫情影響，現在多半只能透過自駕開車的方式，帶著家中毛小孩出遊，透過本屆課程，可學習到兼顧寵物乘車的舒適性與安全性的許多小技巧。也有學員提到，平時就有自駕露營的需求，透過車用載物課程教學，可瞭解如何在提高行車安全的前提下，將大量又多樣的隨車用具與行李安置在車上，可說是收穫匪淺。





學習以正確觀念善用行車新科技，用車人對行車安全更具信心





因應行車安全科技日新月異，智慧駕駛輔助功能日漸普及，本屆課程亦提供學員實際體驗搭載 Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統的 Ford Kuga，讓民眾進一步了解符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 自動駕駛科技與情境，學習到如何透過先進的車用安全科技減少日常駕車負擔，並進一步提升行車安全，讓同行的家人與毛孩乘客也擁有舒適安穩的旅程。根據學員調查指出，在體驗過 iACC 智慧型定速巡航調節系統、LCA 車道導正輔助系統、TSR 道路標誌輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統對於行車安全的幫助後，九成五的民眾均認為上述車用輔助科技對駕駛安全有產生實質幫助，當中更有近八成的學員透露，未來在選購新車時，會將安全輔助科技列為評估重點要素。





曬女狂人及愛寵大使「佼哥」黃子佼擔任大使宣導正確道安意識重要性





視毛孩為家人且晉升為「新手爸爸／曬女狂人」的藝人「佼哥」黃子佼，今年也以大使身份現身「Ford 安全節能駕駛體驗營」，並帶著乾女兒「小花」到台北場宣傳安全駕駛觀念。黃子佼表示，「Ford 安全節能駕駛體驗營」今年規劃的主題「全員上車安心載」根本是為他量身打造，讓他可以從愛女和愛犬視角與民眾分享在安全旅途上「Carry All Carry Love」的真諦。而現場看到許多民眾，願意在假日時花時間學習行車及道路安全知識，又頂著大熱天在室外學習S型繞錐和緊急閃避等車輛操駕技巧，希望學習到如何讓一家人從老到幼，加上毛孩一同平安快樂出遊，這樣的精神讓黃子佼覺得感動外，也很開心原來有這麼多人是真的重視行車安全，並且願意身體力行。黃子佼也表示，能夠以 Ford 安全節能駕駛體驗營大使的身份，提倡正確道安知識的重要性，並將正確觀念傳遞給更多人，他感到相當榮幸，相信 Ford 與政府相關單位致力推廣道路安全教育的努力，以及民眾對相關議題與知識的關注程度日益提升下，能創造更健全的環境，為所有用路人的安全有所貢獻。



