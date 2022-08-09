▲ Audi Q5 40 TFSI 預售表現出色！8 車型選擇多樣豐富為主因

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集安全、空間、樂趣於一身





Audi Q5 擁有靈活運用空間，可前後滑移 10 cm 的後座椅墊及調整椅背角度，行李箱容積最大可擴充至 1,520 公升。quattro ultra 智慧型四輪傳動系統可於行進間預先靈活轉換前輪傳動及四輪傳動模式，兼具安全性與優異操控的智能設定。Audi Q5 全車系標配公路行車輔助及都會行車輔助套件，從每個行駛細節守護乘車人員的安全。





Audi Q5 全車系完整陣列熱銷中





Audi Q5 全車系多達 8 種車型給家庭購車族群更多元的選擇，不論在安全科技、車型尺寸、舒適機能或動態操駕取向上，給予消費者豐富的四環駕馭樂趣，近日更是導入全新動力 Audi Q5 40 TFSI quattro，以甜蜜價格帶讓人輕鬆入主享受四環魅力，推出預售即受到踴躍詢問，並於當月斬獲大量訂單，全車系陣列熱銷中。



