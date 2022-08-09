▲ eMOVING 電動機車「勁炫125」上市！最低 99 元新資費挑戰市場最低價

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市場唯一快充電動機車再升級
eMOVING 新款勁炫 125 承襲自 2019 年推出的 iE125 動力系統，0-50km/h 僅 3.9 秒的加速性能及標配 BOOST 加速功能，騎乘感受上調整坐墊角度，使前緣流線更符合人體工學；輔助倒車功能優化，透過簡單催動電門或按壓倒車鍵，即可進行前進後退；勁炫 125 配備電動中柱、定速巡航、個性化數位儀錶和感應鑰匙等實用性高的配備。外型方面，車頭側邊下緣利用 S 型雕塑，透過折角創造出明顯的光影效果，提升車輛的立體感。正面則透過線條拉伸，呈現出的俐落感和車輛充沛性能相呼應。
「騎省無比」方案一公里只要一元 電池資費每月最高省 300 元
eMOVING 根據車主實際行駛情境分析，針對低里程的用戶推出全新「騎省無比」方案，透過 APP 里程上傳，每月最低只要 99 元，騎多少付多少，主打一公里只要一元，在家充電收費上限 399 元的全新資費，iE125 車主也可以同步於APP設定新資費方案，立即享有超值優惠。
歡慶勁炫 125 上市，除了推出全新資費方案外，即日起至 8/31 再加碼 5,000 元購車金及充電器、鋁合金掛勾組/置杯架、鋁合金腳踏墊、個性風格車貼等精品配件，共計破萬元的回饋。