余文樂隔離期育兒乾瞪眼　體諒老婆需要放空

余文樂一入行就暴紅，連續20年不間斷工作，一年曾經接下7、8部電影，他接受《MilkX Taiwan》雜誌專訪，坦言年輕時期的自己堪稱麻煩製造機，因為情緒層面、表達出錯，宛如問題兒童，被貼上「態度不佳」的標籤，還罹患恐慌症，直到與台灣女星王棠云結婚後，升格為人夫、人父，育有1子1女，在40歲慢慢找到人生的節奏。
他罹患恐慌症病發時，在法國班機上莫名慌亂、快要喘不過氣的經歷，那種猛爆性的窒息感與絕望，時不時就會出現，過去他一直告訴自己只是壓力太大、太累了，可能多休息就沒事。直到他發覺再不能靠意志力轉移注意力，才開始面正視這件事。如今的他24小時隨時帶著醫生開的藥，就算突然感覺到病發了也能安心的服藥應對。這是心理的疾病，它沒有真的存在立刻毀滅生理的能力，只是覺得它一來好像就會活不下去了，他說這是「真實的假象」，無論如何尋求專業醫生治療，跟著醫囑改善生活中可能引發的病因。
余文樂忙碌工作了20年，甚至拍戲有些麻木和抽離的狀態。直到小孩出生後，他立刻與經紀人要求兌現簽約時期的承諾「育嬰假」，享受成為爸爸的點點滴滴。但他也自爆返港看媽媽的隔離時光，在飯店面對兩個小孩大眼瞪小眼，關在房間悶著，整天陪他們玩遊戲、哭鬧啊，這樣的心智鍛鍊旅程，讓他感嘆全職媽媽的大不易，強調媽媽們更加需要適時放空的ME TIME！