5縣市飆高溫！颱風「木蘭」最快明生成 逆時鐘路徑曝光
中央氣象局指出，今（9）日天氣晴朗炎熱中午前後臺北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，花蓮、臺東及恆春半島整天容易有局部短暫陣雨或雷雨，尤其恆春半島雨勢會比較明顯，其他地區大多晴朗，午後仍留意西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨；此外，熱帶性低氣壓TD09最快明天增強為颱風「木蘭」，會往廣東沿海前進，雖對台無直接影響。
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(9日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，其向北北東轉北再轉西北，呈現逆時鐘迴轉的行徑，為受「季風環流」導引的特微；預計明（10日）晨達「輕颱」強度，明下午已在雷州半島附近，無侵台機率。今晨觀測資料顯示，東南部及恆春半島受其外圍水氣影響，已有回波帶來降雨。
吳德榮指出，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明（9、10日）兩天持續晴朗炎熱，最高溫達37、38度，需防曬、防中暑；東南部及恆春半島則因「季風環流」外圍水氣，有局部陣雨；山區及部分平地午後有局部雷陣雨、仍有較大雨勢，應注意氣象局特報。今日各地區氣溫：北部23至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部21至38度。
最新模式模擬顯示，週四至下週一（11至15日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨，東南部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。（編輯：孫唯容）