MG近期動作頻頻! 下週將發表品牌最新旗艦轎跑MG7

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MG7這個型號在2007年便已推出初代車型，這次推出的是二代大改款，外觀仍承襲前代充滿動感的轎跑車氛圍，首先可見的是車體多處折線採用強烈的肌肉感線條所雕塑，搭配斜背式的尾端設計來強化其四門轎跑的產品特質，三角狀LED頭燈比起品牌的任一車款來的更為纖細，營造出如鷹眼般的銳利眼神，水箱護罩造型則有些Cyberster概念車的影子在，鍍鉻條狀格柵也進一步提升了車頭的前衛感，橫貫式的尾燈設計藉由LED燈條拉出一道顯眼的視覺焦點，搭配下方的運動化保桿及四出排氣尾管，猛一看還有點義大利跑車的味道在，即便只看廠圖便已能感受其不靜則動的氣勢。
MG7的車身尺碼為4,884mm×1,889mm×1,447mm，車長比起同級的Audi A7及Mercedes-Benz CLS都還要略短一些，至於內裝用料及搭載了哪些高檔配備則需等到下週發表前才會有更進一步的訊息釋出，不過動力部分已確定會搭載1.5升渦輪增壓及2.0升渦輪增壓兩款汽油引擎，前者的最大馬力為183匹扭力峰值為300 Nm，搭配的是7速DCT變速箱，後者則具備254匹最大馬力及405 Nm的扭力峰值，搭配的是9速ZF變速箱，目前MG7還是以中國為主要銷售地區，海外市場有沒有機會導入還要再等官方公布了。