柬埔寨詐騙升級！航警曝「泰緬寮淪陷」 見6關鍵字當心
近期前往柬埔寨工作的詐騙頻傳，不少台灣人遭殃，不僅被騙錢，更遭受到毒打、囚禁；美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）6日發出公告，「本機構拒絕受理8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，立即生效」；對此，有航警透露，詐騙集團目前已經不會把求才地點標註「柬埔寨」，已經將國籍擴及其他東南亞國家，提醒民眾看到6大關鍵字就應該當心別落入陷阱。
詐騙集團近期頻頻以「高薪」、「包吃住」等誘因，拐騙台灣人去柬埔寨、緬甸打工，「全球反詐騙組織」（GASO）在6日貼出公告，表示「本機構拒絕受理8月3號起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人」，並透露原因為救出60人從沒有一個說謝謝，甚至被救出後訊息就沒再回覆過，消息一出引發熱議。
根據《ETtoday新聞雲 》報導，有航警透露，現在因為媒體大篇幅報導，詐騙集團已經不會直接把徵才地點寫在柬埔寨，而是將地點寫在泰國、緬甸、寮國等東南亞國家，屆時再轉機進柬埔寨，外交部也已經將這些國家都列為紅色安全警示，呼籲國人不宜前往。
資深警官更透露，柬埔寨是求職詐騙大宗，但其實每個東南亞國家都有危險，求職者看到海外求才廣告有「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」等關鍵字，要加強注意。（編輯：孫唯容）