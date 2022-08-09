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曹興誠穿防彈衣受訪！曝小兒子即將當兵：捐30億說到做到

▲曹興誠穿防彈衣上廣播節目，讓主持人黃暐瀚都看傻，直言是第一次有來賓穿防彈衣受訪。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）
▲曹興誠穿防彈衣上廣播節目，讓主持人黃暐瀚都看傻，直言是第一次有來賓穿防彈衣受訪。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 10:09:12

聯電創辦人曹興誠日前宣布要捐出30億元新台幣加強台灣國防、反制中共，引發外界關注。而曹興誠昨（8）日登上廣播節目，接受媒體人黃暐瀚專訪，曹興誠特別穿著防彈衣、防彈鋼盔前往電台，讓黃暐瀚大呼傻眼，直言是第一次有來賓穿防彈衣受訪。曹興誠暢談自己對兩岸政局的看法，透露小兒子人在台灣即將去當兵，也強調自己捐助30億絕對說到做到。

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黃暐瀚在臉書發文表示，「看到曹興誠董事長，身穿防彈衣、頭戴防彈鋼盔走進電台的時候，我是真的看傻了眼。主持電台節目至今，這是第一位穿著『防彈衣』接受我訪問的來賓」。

穿防彈衣受訪有深意，曹興誠解釋，「我穿這一身上你的節目，大家看到了，就知道我有準備了。所以那些想對我動手的人就會知道，困難度增加了，失敗的機率也提高了，加強自己的防備，就是嚇阻對方行動的最有效方法」。顯然是把自己化作比喻，談的仍是兩岸關係。

對於30億捐助國防，曹興誠強調「說到做到」，但不會直接捐給軍方，而是「不公開地」捐給符合他五個目標的對象。而外界有聲音質疑他現在已是新加坡籍，「沒有中華民國國籍身份，還談論兩岸事務，會不會有點奇怪？」曹興誠說明，當年因為和艦案，他對司法失望，並且希望大刀闊斧改革司法，批評司法，所以才加入新加坡籍，他的兩個小兒子，都是中華民國國籍，「大的28歲已經當過兵，小的22歲即將去當兵，人都在台灣」。

2008年曾提出「統一公投」，曹興誠指出統一公投是讓大陸對台灣開條件，由台灣民眾公決，如果條件不滿意，就退回去重新再提，主要是為了降低兩岸打戰的機率，不是真的希望兩岸統一。曹興誠更認為「九二共識、一中各表」自相矛盾，如果兩岸真是「一中」，那就得有一方消滅另外一方，才會罷休。

曹興誠表示，「兩岸就是兩個中國」，裴洛西訪台就是中共管不到台灣的最佳證明，認為台灣未來應朝兩國的方向去修憲，「反正台灣不管怎麼做，對岸也是要打，不如好好準備國防實力，好好發展壯大中華民國」。（編輯：倪浩軒）


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