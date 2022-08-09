要快就不要被煞車限制，美國Ferrari因煞車問題大規模召回

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Ferrari讓人喜愛除了造車工藝與精湛的操控外，強大的性能與加速更是重要因素，然而要夠快不要煞車就可以了，但這是玩笑話，實際在路上不煞車可是會出人命的，但是Ferrari就真實上演可能會沒煞車的問題。
由於Ferrari煞車油壺作動不正常，因而有可能無法排氣及煞車油洩漏，進而導致煞車失靈問題，對此美國Ferrari近期將進行23,555輛大規模召回動作，受影響車輛分別為2005～2009年F430、2005～2011年612 Scaglietti、2009～2017年California/California T、2012～2016年FF、2013～2017年F12 Berlinetta/F12tdf、2013～2015年LaFerrari、2016年F60 America、2017年LaFerrari Aperta、2017～2020年GTC4 Lusso/GTC4 Lusso T、2018～2022年812、2019～2020年488 Pista、2019～2022年Portofino、2020～2022年F8 Tributo/F8 Spider、2021～2022年Roma。
然而除了此次去年Ferrari就因煞車問題進行召回，今年中國也因同樣問題召回2千多輛車。