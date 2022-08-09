名家論壇》單厚之／若能重來，台灣仍然熱烈擁抱裴洛西？

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原本，我們以為，是白宮和裴洛西下了一局棋，讓中國進退兩難，輕也不是、重也不是。但回頭看看過去幾天的發展，反倒像是裴洛西跟台灣掉進中國佈好的陷阱裡，讓中國找到一個藉口，一舉抹掉台海中線，在台灣家門口耀武揚威，而美、日等國家卻完全無可奈何。因為裴洛西改變的「現狀」再也回不去了，今天的威脅將成為未來的新常態。
近年來，歐美先進國家反中的情緒高漲，幾乎所有國家都是鷹派抬頭，但面對中國在台灣周圍軍演、升高區域緊張的作為，歐美國家在表達對中國不滿的同時，都不忘加上一句「一中原則沒有改變」，也沒有任何主要國家聲援台灣做得對、做得好。
對於中國蠻橫的動作，台灣政黨不分藍綠都一致表達譴責的態度，但民眾的反應則並不相同。有些民眾對中國的鴨霸、暴力表示憤怒，有些人則認為政府準備不足，就連媒體名嘴都突然跳離原本的政治光譜，要國人「清醒」、「穩住」、「團結」、「國家優先」，結果被自己的支持者洗版。
如果真的搞到敵人兵臨城下，像是烏克蘭那樣的局面，當然只有全民拼死一搏。但不分藍綠的民眾或許也該回頭思考一下，如果能夠重新選擇、如果知道要付出這樣的代價，是不是還是一樣願意熱烈擁抱裴洛西，願意承擔今天的緊張局面？
今天的緊張情勢，真的是無法預料的嗎？過去10幾年，中國國力、軍力成長迅速，民族自信心爆棚，天天把「統一」掛在嘴邊，而台灣居然可以天天挑釁、吃對岸的豆腐，並相信可以不用付出任何代價？1996年導彈危機時，李登輝還準備了「18套劇本」，如今的蔡英文政府呢？
對於中國這頭「灰犀牛」，民進黨選擇視而不見，因為看不見就不用防備、看不見就不用擔心、看不見就無所畏懼，所以就能完全無視國際大環境，把所有一切問題都丟給美國，專心玩國內的小政治和選舉，全力壓迫自己的政敵。
不僅台灣的民進黨政府如此，在全球民粹當道的氣氛下，哪個國家的執政者不是如此？拜登、裴洛西不一樣也沒預料到今天的狀況，否則必然不會做出這樣的決定，搞到如此難以收拾的局面。
在直覺、迅速、民粹、一切憑感覺的網路時代，所有的政治人物都樂於玩「弱雞遊戲」，任何的理性、深謀遠慮都會被視為是懦弱、不堅定、甚至是通敵的表現。這次裴洛西來訪引發如此大的風波，但藍綠政治人物還是一致肯定裴洛西、譴責中國，沒有任何政客敢提出不同的意見，那怕只是試著討論不同的可能性。
台灣是一個主權獨立的國家，我們當然有權力做人民想要做的事情、迎接我們想接待的客人。但前提是我們確實認真思考過可能付出的代價，並且為這個代價買單。就跟我們每個個人一樣，想做、有權做的事情，不一定等同於應該做、值得做的。
但在目前的民粹氛圍下，藍綠政客都一樣媚俗、爆衝、喊打喊殺，甚至連媒體、名嘴為了收視率、點擊率，也紛紛加入爆衝、民粹的行列，社會容不下任何不同的意見，整個國家就像一個沒有煞車的失速列車。如果時光能倒流，相同的民粹氛圍下，台灣應該還是會做出相同的選擇，面臨相同的困境。
●作者：單厚之／資深媒體人
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