女性應多吃香蕉、鮭魚　專家：高鉀飲食有助於預防心臟病

我是廣告 請繼續往下閱讀
富含鉀的食物包括各種蔬菜、水果、堅果、豆類、乳制品和魚類，沃格特博士說明「鉀有助於身體在尿液中排泄更多的鈉，對女性的健康更有幫助。」
研究團隊調查了25000名年齡在40至79歲之間的英國男性和女性，根據他們生活習慣，對他們的血壓和尿液樣本進行了分析。最終結果顯示，婦女每天的鉀含量每增加1克，其血壓的收縮壓就會降低2.4毫米汞柱——換言之，女性的鉀含量增加，血壓也會隨之下降。
這項調查持續了平均19.5年的時間，在此期間，有55%的人因心臟病入院。研究人員由此觀察到，鉀含量攝入高的人，出現心臟相關問題的風險比那些攝入量低的人還要低13%，其中，男性患心臟問題的風險降低7%，女性降低11%。
「顯然，研究表明鉀有助於保護心臟健康，女性比男性受益更多。」沃格特博士說明，相反地，飲食中的鹽含量無論多少，都不會影響鉀對心血管疾病的益處，這表明鉀在增加，除了能夠促進鈉的排出，還能夠通過其他方式保護心臟。
世界衛生組織建議成年人每天至少攝入3.5克的鉀和少於2克的鈉（5克的鹽）。
研究表面，想要維持心臟健康，飲食不僅要限制鹽，還要提高鉀含量。沃格特博士建議，食品公司可以將加工食品中的標準「鈉基鹽」換成「鉀鹽」，來提醒大眾，除此之外，人們都應該優先選擇食用那些新鮮的、未加工的食物，因為它們既富含鉀、鹽分也低。
一個4盎司的香蕉，含375毫克的鉀；5.5盎司的熟鮭魚，含780毫克；一個近5盎司的土豆，含500毫克，1杯牛奶有375毫克。
延伸閱讀
養貓恐導致孕婦流產？醫授5招防治「弓形蟲」注意衛生是關鍵
水果該在什麼時間吃？新陳代謝名醫的「133低醣瘦身餐盤」4點建議