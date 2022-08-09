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飛行傘教練迫降山區！想起跑山獸「1句話」協助他脫困

▲桃園一名60歲的劉姓飛行傘教練，昨（8）日上午前往宜蘭北宜公路玩飛行傘，原先預計11點多降落在宜蘭外澳沙灘，怎料起飛後風太大，被吹到反方向，緊急迫降在坪林山區，一度失聯。（圖／翻攝畫面）
▲桃園一名60歲的劉姓飛行傘教練，昨（8）日上午前往宜蘭北宜公路玩飛行傘，原先預計11點多降落在宜蘭外澳沙灘，怎料起飛後風太大，被吹到反方向，緊急迫降在坪林山區，一度失聯。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 11:45:14

桃園一名60歲的劉姓飛行傘教練，昨（8）日上午前往宜蘭北宜公路玩飛行傘，原先預計11點多降落在宜蘭外澳沙灘，怎料起飛後風太大，被吹到反方向，緊急迫降在坪林山區；劉男表示，自己手機沒訊號，一度與外界失聯，正當不知道該如何是好時，自己猛然想起「跑山獸」說的「往高處走」，走了3小時後，手機就出現訊號順利求救。

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據了解，昨天劉男和飛行傘運動協會3名成員一同前往宜蘭，從北宜公路61K飛行傘起飛台起飛，預計11點多降落在宜蘭外澳沙灘，結果劉男飛過九股山就失去聯繫，友人打電話也不通，眾人見狀趕忙報警，警、消獲報後，出動空拍機大規模搜尋。

直到下午3點40分，劉男打給朋友表示「我受困了」，友人轉告警、消，並提供坐標位置；新北消防局下午4點11分獲報，發現劉男迫降在新北市坪林區漁光里山區，提醒劉男「我們會去找你，不要亂跑唷」。

隨後消防局立即出動13人前往救援，晚間6點開車抵達集結點，著裝入山救援，晚上7點40分順利找到劉男，他意識清楚沒受傷，遂引導他走下山。

事後，劉男回憶，當時因為風太大，他忽然被吹往反方向，迫降在一處山區，當下不知道自己身在何方，趕忙找手機想打電話求救，卻發現沒有訊號，不知道該如何是好時，他突然想起救援山難經驗豐富的台灣女婿「跑山獸」曾經拍影片，表示遇到這種情況要「往高處走」，因此便決定向上攀行，果真走了3個小時後手機出現訊號，順利求救並平安下山。（編輯：孫唯容）

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