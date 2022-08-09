要侯友宜不要潑髒水 林佳龍：首場辯論題目「社會住宅」
針對新北市政府回應民進黨新北市長參選人林佳龍在台中市長任內，興建的社會住宅成績單「慘不忍睹」，林佳龍今（9）日前往中和烘爐地南山福德宮參拜時受訪表示，新北市政府一直提供錯誤的資訊企圖引導輿論，事實上新北市在內政部營建署網頁呈現的數字就是0，不但沒有檢討改進還轉移焦點跟潑髒水、烏賊戰術，若侯友宜有信心，歡迎來辯論，第一場題目就訂為社會住宅，請不要迴避。
林佳龍表示，對手攻擊自己在台中市長任內只做400多戶，事實上是6700多戶，其中還有3500戶被現任台中市長盧秀燕一部分賣給建商，自己是積極在推動社會住宅，讓青年勞工有房住，新北市政府這樣的言論是轉移焦點跟烏賊戰術，但也無法掩飾新北市在推動社會住宅上無心也無力；且最近市政府將在新板特區、土城地區開發取得新的容積或都市計畫用地都拍賣掉，哄抬了地價，讓新北的年輕人沒有社會住宅可住，允諾當選後會跟中央一起努力2萬戶新的社會住宅，且有3000戶會在捷運聯開場站取得的用地上興建，本次選舉會把社會住宅做為檢驗侯市長的重要政策，請他直接面對不要轉移焦點，若侯有信心歡迎來辯論。
林佳龍進一步指出，2014當選台中市長後就開始推動社會住宅，而蔡總統在2016年當選後推動8年20萬戶社會住宅，侯是2018年當選市長後，當時社會住宅早已是全國全面啟動，由中央補助，而新北市推出的社會住宅卻只有6500戶，且從去年就沒有再編列規劃費用，這是鐵一樣的事實，如今市政府卻企圖反守為攻，用潑髒水抹黑。
新北市城鄉發展局日前發布新聞稿重批，由局長黃國峰掛名回應，批評林佳龍台中市長任內社會住宅規劃萬戶，最終只蓋出「401戶」，是跨越時空指責當年的自己「欺騙市民」、「濫竽充數」？針對林佳龍及其選辦再三質疑新北社宅規劃，強調都市計畫就是未來規劃，新北持續攜手中央，朝至少4.5萬戶的目標推進。