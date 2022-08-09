「原子少年」水星將以新團名出道！克服壓力 答應常寵粉
男團選秀節目《原子少年》播出後好評不斷，累積了大批忠實粉絲，迅速在網路上引起廣大討論，甚至引起大批韓國網友關注，對於各「星球」的動向，也是外界關注的焦點，今（9）日種子音樂搶先在原子少年投票選出的人氣團公布前，正式宣告「水星」加盟種子音樂，之後將以新團名出道。「水星」出道團員包括隊長黃莑茗、林毓家、盧佾暘、李秉諭（貢丸）、須弘道五位成員，團員們皆表示相當興奮，期待與種子音樂合作能激盪出不一樣的音樂火花。
「水星」與其他星球團體相比年紀較小，平均年齡僅17歲，種子音樂正如火如荼與ATB「水星」密集會議討論發片計畫，高人氣的他們品牌、戲劇合作詢問度相當高，「水星」活動行程滿檔再加上開學日在即，對於能出唱片團員們充滿期許。隊長黃莑茗難掩興奮地說：「在參與節目時，就很希望能有後續的演藝發展，能和種子音樂合作我感到很開心。很期待之後合作能碰撞出新的音樂火花。」林毓家則是充滿抱負，在心中許下一個深遠的目標，語氣堅定地表示：「很期待我們之後做出不一樣的成績，當大家聽到偶像團體時， 腦中第一個想到的就是我們。我也希望能繼續專研饒舌，把它做到更好。」
李秉諭（貢丸）期盼精進自身歌唱實力，「我會持續加強練唱，日後在錄音與現場演唱能有更好的表現。」須弘道提到：「種子跟其他公司很不一樣，很願意投注大量時間與精力栽培我們，很期待未來和大家一起合作。我之後想更精進跳舞實力，並挑戰很多不同曲風或是自己創作歌曲。」盧佾暘則表示：「希望我們之後推出的歌曲可以得到很好的迴響，也能夠很完美地去呈現自己負責的Part，和團員們一起達成很多目標。」