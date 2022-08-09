林智堅論文認定抄襲 王鴻薇：退選市長、鄭文燦退出政壇
民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文抄襲風波，台灣大學今（9）日上午也召開記者會，認定林智堅於台大國發所的論文「嚴重抄襲」，學位也將面臨撤銷命運。而當初揭露林智堅論文涉嫌抄襲的國民黨台北市議員王鴻薇也隨即回應，表示肯定且敬佩台大願意在政治壓力下，做出捍衛台灣教育與學術倫理的決定；王鴻薇也要求林智堅應該退出桃園市長選戰，而持續幫林智堅背書辯護的現任市長鄭文燦則應該退出政壇。
針對台灣大學認定林智堅嚴重抄襲，將撤銷其學位的決定，王鴻薇表示，自己要對台大表達敬佩之意。「因為在這樣的政治壓力下，台大仍然去做出捍衛校譽、捍衛台灣學術倫理的決定，我想應該給予一定的肯定還有表達敬佩。」王鴻薇強調，林智堅的論文絕對不是政黨之爭，而是是非之爭，原因在於除了國民黨以外，也有很多非屬國民黨或非親國民黨的專家學者，都對林智堅的論文提出質疑。
至於針對林智堅，王鴻薇則明確指出，基於政治誠信，林智堅應該退出桃園市長選舉；而現任的桃園市長鄭文燦，一再地幫林智堅來背書辯護，那鄭文燦對於一個具有高度政治的人物，他也應該退出政壇，因為他的誠信也蕩然無存。王鴻薇強調，力挺林智堅參選的民進黨主席、總統蔡英文也應該要向社會大眾道歉，「引起這麼的震盪，而且最後造成台大必須做出斷然的決定，這是多麼難堪的事情？」