林智堅遭認定抄襲！律師「1點」質疑台大：政治操作？
民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅深陷論文抄襲風波，今（9）日台大公布審定結果，認定林智堅抄襲論文，決議撤銷林智堅學位及論文；目前林智堅僅表示「稍後競總會有正式回覆」，尚未對外正式回應，而他的律師黃帝穎則在記者會開始前，發文質疑台大選在今天說明的時間點，懷疑是政治操作，或是為中國武嚇轉移焦點。
台大今天召開記者會公開說明，認定林智堅抄襲、且情節嚴重，並經教務處核定撤銷其碩士學位。台大校長管中閔表示，「沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽」，台大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽，請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，也尊重台大的專業判斷。
由於台大召開記者會時，林智堅正在出席另一場記者會活動，媒體追問林智堅此事，林智堅表示，自己未能先行了解狀況，將由競選總部正式回應此事；他也說，他不理解今天台大這麼大動作召開記會的實質內容是什麼；目前皆未有正式回應。
在台大記者會召開前，林智堅的律師黃帝穎發文表示，全球反制中國軍演，上午外交部開國際記者會，為了國家安全向國際發聲，結果台大突然通知今天上午也要開記者會講論文案，台大何時在開記者會？學倫要點哪一條說可開記者會操作個案？
黃帝穎質疑，「選在台灣面臨中國武嚇的此時，台大異常、突襲的開論文記者會，社會會相信蘇宏達不是政治操作？不是為中國武嚇轉移焦點？」
另外，資深媒體人周玉蔻也提出類似疑問，她則表示「中共亂搞遭全球唾棄，過街老鼠的時間點，台灣大學藍營打手開記者會宣布撤銷林智堅碩士學位？！時機配合的真好？『殭屍病毒』發作！？」（編輯：孫唯容）