台大認定林智堅論文涉抄襲 高虹安：身為校友深感痛心
民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，台灣大學受理檢舉後組成學術倫理審定委員會進行審議，今（9）日召開記者會，對外說明最新相關進度，審定結果確定林智堅與余正煌的論文出現嚴重重疊抄襲，釐清事實並充分討論後，決議余生並無抄襲，而是林生抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安表示，身為台大校友，對於前新竹市長林智堅論文抄襲深感痛心。
高虹安表示，台灣大學是台灣高等教育的標竿，對於學位論文抄襲他人風波自然有其認定的標準，學術自由與大學自治是不容政治侵犯的底線，特別是民進黨在論文抄襲審查的過程中，不斷把審查會主席蘇宏達教授扣上親國民黨的帽子，也不斷對外放話說抄襲案是政治抹黑，民進黨新竹市長參選人沈慧虹在調查過程中不斷聲稱相信林智堅前市長沒有抄襲等這類可能會干擾台大審查會議的行為，相當不可取。
高虹安表示，台大此次能頂住政治壓力，捍衛百年校譽與學術風骨，我們給予高度肯定。同時，也希望所有的研究生與學者以此為鑑，抄襲他人論文的行為在學術上是絕對不能被允許的，無論當事人的社會地位、政治影響力有多高。
高虹安也向林智堅喊話，誠實是政治人物最基本的要求，應該主動認錯負起道德責任，她相信選民的眼睛都是雪亮的，也呼籲由林智堅強力推薦的「智慧連線」沈慧虹參選人，必須要針對此事做回應，共同捍衛學術倫理的普世價值。