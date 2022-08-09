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司法院推電子債權憑證新制　首月破2千件

▲司法院新宣處長兼發言人張永宏與民事廳長周玫芳。（圖／司法院提供）
▲司法院新宣處長兼發言人張永宏與民事廳長周玫芳。（圖／司法院提供）

記者潘千詩／台北報導

2022-08-09 12:46:422022-08-09 12:47:53

「電子債權憑證新制」自今年7月起試辦，首月共收到2073件聲請核發電子債權憑證強制執行事件。司法院在今（9）日的例行記者會中表示，整體而言，新制運作穩健順暢，將持續蒐集各界建議，優化系統運作，以利後續推動全國地方法院實施新制。

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「電子債權憑證新制」為「線上聲請強制執行」的延伸服務，提供債權人線上聲請，發給電子文件形式的債權憑證，以提升強制執行程序的效率與服務品質。

「電子債權憑證新制」自7月1日起，先由台北、新北、高雄等3所地方法院試辦，開放金融機關債權人聲請，試辦首月共收到2073件聲請，其中865件已執行終結並發給債權人電子債權憑證。

司法院民事廳表示，債權人除可以線上閱覽電子債權憑證外，若需向行政機關查調資料，可透過系統下載、列印含一、二維條碼的電子債權憑證，供行政機關掃描、連結進入系統查驗，大幅提升便捷性；此外，債務人也可透過電子債權憑證系統聲請閱覽電子債權憑證，減省往返法院的時間及勞費。

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