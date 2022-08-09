美聯準會至年底還會升息4碼　法巴：明年下半年才會降息

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不過，美國通膨超過8%還是非常高，與聯準會的通膨目標相差還是很遠，法國巴黎銀行預估美國9月還會升息2碼，即0.5個百分點，11月及12月各再升息1碼，年底聯邦基金利率將來到3.5%，應該也是最終利率，明年上半年停止升息，下半年可能開始降息，主要是聯準會也擔憂美國經濟衰退風險。
至於什麼情況能觸發美國聯準會政策立場轉向？譚慧敏認為可觀察4大指標，首先是通膨是否急速下降，法巴銀行相信美國通膨可能已經很快就會觸頂。雖然服務業價格繼續回升，但食品和大宗商品價格卻在下跌，另外供應鏈波動有更多緩和跡象，而長期通膨預期也在下降。
再來，要看是否構成系統性威脅的「信用事件」，只是這很難預測，但快速緊縮週期可能引發重大金融危機，令美國聯準會別無選擇，只能轉向寬鬆政策。
還有要看失業率是否大幅上升。她表示，由於美國就業市場仍然十分緊俏，短期內不太可能出現這種情況，而勞動力供應不足的問題應隨著疫情影響趨緩而逐漸緩解。
另外，要觀察中國大陸「二十大」召開之後的情勢。譚慧敏說，「二十大」將於今年秋季舉行（每五鎮5年舉行一次），屆時將宣布中國大陸重大領導層換屆事宜，政治和政策走向明朗化，應有利於中國資產。同時，可注意中國大陸放寬疫情管控限制、經濟重啟、寬鬆措施以及對科技業的監管風暴是否有望結束，這些因素都讓投資者情緒高漲。
至於資本市場部分，法國巴黎銀行在今年2月下調全球股票的觀點至中性，比市場更早預期2022年的波重率持續偏高，但她表示現在美股只是反映經濟放緩，還沒有反映經濟衰退，只是在擔心經濟衰退之下如何投資布局？法巴看好非美股 ，並偏好具防禦性優質高配息股。另外法巴也預估美元可能在2022年後期觸頂。