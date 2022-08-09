林佳龍：叫沒牙齒長輩去塗氟，是在糟蹋長輩嗎？

民進黨新北市長參選人林佳龍今（9）日前往中和烘爐地南山福德宮參拜時受訪表示，針對新北市政府質疑編列20億假牙政策的政見，林佳龍強調，牙齒顧好要做，但對於沒有牙齒的長輩，就要補助他裝假牙，請北市政府不要答非所問，「沒牙齒的人叫他去塗氟，是在糟蹋長輩嗎？」所以第2個辯論題目可訂為「65歲以上長者補助裝假牙的利弊得失」，討論為什麼其他縣市可以，但新北市就是不行。
林佳龍表示，「不做的話就找藉口，要做的話就找方法來解決問題！」新北市一年有1800多億元的預算，65歲以上的長輩補助裝假牙政策，就像一般人裝假牙一生一次，也不會年年裝，全國也都在做，但侯市長就像先前「恩恩案」一樣，爭功諉過，甚麼事都不認錯，4年前蘇貞昌競選新北市長就提過了，4年過去了，長輩又年長4歲，難道還要再等4年嗎?侯是要繼續得罪65歲以上的長輩嗎?要讓年輕人薪水有限、長輩不好開口，為了這口假牙，大家無法吃出健康、有笑容。
針對新北市政府發表回應指稱照護長者牙齒健康重點在於「保住真牙」，林佳龍強調牙齒保健跟裝假牙這兩種人都有，要把牙齒保健好要做，但對沒有牙齒的長輩，補助他們裝假牙，高雄、台南、台中甚至基隆都可以，但只有新北市不行，甚至還在找藉口，這種回應模式根本是答非所問、魚目混珠，然後任由下面的人做情緒性的謾罵，侯說要「認真做事」、「每一天來為市民服務」，講的都是空話，
新北市衛生局日前針對林佳龍言論做出回應，指出照護長者牙齒健康重點在於「保住真牙」、「補助弱勢」，是真正照護長者口腔健康最實際的做法，衛生局長陳潤秋還特別呼籲候選人，不要為了選舉編造謊言誤導民眾，要讓新北市民享受真正的升級，更要符合世界健康照護潮流，不是開選舉支票撒錢就好。