台中捷運累計虧損14億　盧秀燕：我們算小巫見大巫

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中市府市政會議今（9日）核定台中捷運公司明年度事業計劃，盧秀燕指出，中捷綠線蓋了十幾年才通車，一年多下來累積快一千萬人次，疫情之下已不簡單，中捷公司已經計劃辦理慶祝活動，尋找第一千萬名乘客。
對於中捷公司持續虧損，盧秀燕說，大眾運輸工具是提供人民食衣住行最重要的政策，就像教育一樣，不能只看有沒有賺錢，即使虧損也要做。更何況中捷只有一條綠線，通車以來追求疫情安全不追求流量，市府不會鼓勵大家冒著危險去搭大眾運輸工具，虧損可以預期。
她說，和台北捷運一年虧50億、桃園機捷去年虧100億相比，「我們還算小巫見大巫，這些（大眾運輸）這些都是城市必須投資的，我們會繼續努力，希望搭捷運的人越來越多，也希望中央趕快核定藍線，一核定就可以開工了。」
中捷表示，新冠肺炎疫情燒3年，加上停課等措施，從北到南的捷運都遭遇店家退租的困境，台中並非特例。中捷的店租收入佔附屬事業的13%，目前已把攤商合約從年租改為月租，店租也會打8折吸引攤商進駐。隨著疫情趨緩，7月運量已慢慢提升到每日2.2萬人，商機有機會跟著回溫。
民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻批評，盧秀燕對建設延宕愛找理由，已經到了倒果為因的程度。他過去質詢時就主張，中彰投生活圈400萬人才能撐起台中捷運路網，要扭轉捷運虧損，需要儘速建置捷運路網。
周永鴻說，盧秀燕如果重視台中市大眾運輸投資，就該加速捷運藍線開工、規劃機場捷運橘線和大平霧紫線，進而推動中長程捷運路網。但盧秀燕反其道而行，上任後更改捷運藍線路線導致規劃延宕，興建成本從981.49億暴增到1309.03億，至今仍無法開工。