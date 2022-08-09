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台中捷運累計虧損14億　盧秀燕：我們算小巫見大巫

▲受到疫情影響，台中捷運平常的人流有限，假日因觀光客挹注，人潮相對多。（圖／台中市政府提供，2022.08.09）
▲受到疫情影響，台中捷運平常的人流有限，假日因觀光客挹注，人潮相對多。（圖／台中市政府提供，2022.08.09）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-09 13:31:042022-08-09 13:44:32

台中捷運去年4月通車以來累計虧損14億元，捷運站內商店也陸續撤點，引起市議員批評，要求設停損點。台中市長盧秀燕表示，和北捷、機捷相比，只有一條綠線的台中捷運，虧損情形還算是小巫見大巫。她表示中捷一上路就踫到疫情，為了市民安全不追求流量，但一年多下來累計乘客快一千萬人次，乘客滿意度也高，在疫情之下很不簡單。

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▲盧秀燕認為和其他城市相比，台中捷運虧損情形還算是小巫見大巫。（圖／台中市政府提供，2022.08.09）
▲盧秀燕認為和其他城市相比，台中捷運虧損情形還算是小巫見大巫。（圖／台中市政府提供，2022.08.09）
台中捷運綠線原預估日運量為5萬人次，但今年5月平均僅1.5萬人，目前累積虧損14億元。因為沒有人潮，站內商店先後撤出。市議員李天生日前批評，中捷綠線虧損有如無底洞，造成市庫沈重負擔，市府應該設停損點。

中市府市政會議今（9日）核定台中捷運公司明年度事業計劃，盧秀燕指出，中捷綠線蓋了十幾年才通車，一年多下來累積快一千萬人次，疫情之下已不簡單，中捷公司已經計劃辦理慶祝活動，尋找第一千萬名乘客。

對於中捷公司持續虧損，盧秀燕說，大眾運輸工具是提供人民食衣住行最重要的政策，就像教育一樣，不能只看有沒有賺錢，即使虧損也要做。更何況中捷只有一條綠線，通車以來追求疫情安全不追求流量，市府不會鼓勵大家冒著危險去搭大眾運輸工具，虧損可以預期。

▲台中捷運通車一年多，累計虧損14億。（圖／台中市政府提供，2022.08.09）
▲台中捷運通車一年多來，累計虧損14億。（圖／台中市政府提供，2022.08.09）
她說，和台北捷運一年虧50億、桃園機捷去年虧100億相比，「我們還算小巫見大巫，這些（大眾運輸）這些都是城市必須投資的，我們會繼續努力，希望搭捷運的人越來越多，也希望中央趕快核定藍線，一核定就可以開工了。」

中捷表示，新冠肺炎疫情燒3年，加上停課等措施，從北到南的捷運都遭遇店家退租的困境，台中並非特例。中捷的店租收入佔附屬事業的13%，目前已把攤商合約從年租改為月租，店租也會打8折吸引攤商進駐。隨著疫情趨緩，7月運量已慢慢提升到每日2.2萬人，商機有機會跟著回溫。

民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻批評，盧秀燕對建設延宕愛找理由，已經到了倒果為因的程度。他過去質詢時就主張，中彰投生活圈400萬人才能撐起台中捷運路網，要扭轉捷運虧損，需要儘速建置捷運路網。

周永鴻說，盧秀燕如果重視台中市大眾運輸投資，就該加速捷運藍線開工、規劃機場捷運橘線和大平霧紫線，進而推動中長程捷運路網。但盧秀燕反其道而行，上任後更改捷運藍線路線導致規劃延宕，興建成本從981.49億暴增到1309.03億，至今仍無法開工。

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