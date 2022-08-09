不光訂閱戶流失！Netflix「1服務」陷危機 砸大錢成效慘
影音串流平台Netflix一度迅速席捲全球，但近期卻面臨訂閱戶大量流失的危機。不過就有專家發現，Netflix的一項「新服務」，砸了大錢卻成效極低，可能會成為它們下一個面臨的危機。
外媒報導，Netflix從2021年開始，打算進軍遊戲娛樂市場，推出Netflix 遊戲功能，打算讓用戶在手機、平板上可以同時玩遊戲，與Apple Arcade的經營概念相似，強調無廣告、無額外費用、無APP內購買內容，只要有Netflix會員資格就可遊玩，iOS、Android兩大裝置都支援。
為了這項計畫，Netflix甚至還收購了芬蘭開發商 Next Games，預計將遊戲與熱門影集IP做結合，目前Netflix專區遊戲現已上架20多款，包含熱門影集怪奇物語就已經推出數款遊戲，也預計在2022年底新增到50款遊戲。
不過市調網站Apptopia發現，全球擁有2.21億用戶的Netflix，其Netflix遊戲功能每日卻僅有170萬用戶使用，不到1%占比，而遊戲總下載數也僅有2330萬次，與遊戲業界的其他招牌手遊差距極大。
此外近期Netflix主要業務也面臨難題，其他競爭對手HBO Max、Disney+等平台迅速崛起，打擊「寄生帳號」、提高訂閱價格等策略也讓它們的用戶正不斷流失，光是在美國和加拿大，Netflix本季就失去了130萬用戶。（編輯：潘毅）