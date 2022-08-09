快訊／本土確診增23,458例！死亡+18例、境外+211例

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指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為9例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、17例具慢性病史、11例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月22日至8月6日，死亡日期介於7月26日至8月6日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增211例境外移入個案中，為116例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自新加坡(4例)、日本及越南(各2例)、韓國、加拿大、柬埔寨、丹麥、菲律賓、挪威、芬蘭及美國 (各1例)移入，另195例感染國家調查中。入境日期介於今年7月11日至8月8日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,202,492例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,418,120例排除)，其中4,777,903例確診，分別為22,172例境外移入，4,755,677例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,273例COVID-19死亡病例，其中9,258例本土，個案居住縣市分布為新北市2,010例、臺北市1,050例、臺中市920例、高雄市855例、臺南市726例、桃園市695例、彰化縣544例、屏東縣387例、雲林縣281例、南投縣272例、苗栗縣211例、基隆市210例、嘉義縣207例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣150例、新竹縣144例、臺東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。