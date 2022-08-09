你有多懶？鄭家純「懶得寫地址」曝妙招 網驚呼：超聰明
鄭家純（雞排妹）擁有甜美臉蛋、火辣身材，加上她敢怒敢言的個性，更是受到許多網友喜愛，她也經常在社群平台上曬生活日常，昨（8）日她就分享自己「寫地址的懶人妙招」，一個動作就可以省下不少時間，讓網友看了驚呼「超聰明」。
鄭家純昨天就在臉書上分享，提到友人曾問起她有多懶時，她則大方表示自己有戶籍地址的連續章，並詢問網友「自認很懶的人，你們的懶人證明是什麼呢？」貼文一出，讓許多網友分享自己的「懶人妙招」，「用外送平台買一百公尺外的巷口超商的東西」、「吃飯都在床上吃」、「很餓了還是懶得吃東西」、「常常懶的吃飯只喝水！懶的咀嚼食物」，更有網友表示自己有「不要放小黃瓜跟香菇」的章，也釣出本尊回應：「那我應該要去做『不要香菜』的章」，不少人也逗趣詢問「有團購嗎？」
事實上，有不少人都對填資料時要寫一串地址感到麻煩，有時甚至還需拿出身分證抄寫，因此有不少網友紛紛大讚鄭家純的妙招「真的超聰明。」
日前，鄭家純也在七夕時曬出一系列工作照，只見她低頭前傾的姿勢，讓原本就寬鬆低胸的細肩帶背心，更藏不住她傲人的上圍，另一張背面照也藏不住她白皙透亮的肌膚，在陽光照射下，更顯現出背部線條，讓網友直呼「太美了！」