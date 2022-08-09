死亡＋18！創近89天最低 8月大男嬰綠膿桿菌併敗血症亡
中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增23,669例COVID-19確定病例，分別為23,458例本土個案及211例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。新增死亡個案數是這波疫情自5月12號以來，近89天最低。不過死亡個案中有一例為僅8個月大的男嬰，染疫後出現綠膿桿菌併發敗血症與肺炎呼吸窘迫，是較為罕見的個案。
針對死亡個案病例部分，醫療應變組副組長羅一鈞說明，為9例男性、9例女性，死亡個案年齡層介於5歲以下至90多歲，大多數個案都有癌症或其他慢性病史。
不過有一例特別值得注意的死亡個案是一位僅8個月大的男嬰，沒有慢性病史，7月6號染疫後，隔天就因呼吸急促收治加護病房，並給予瑞德西韋、抗生素等藥物治療，然而不幸病情惡化，出現綠膿桿菌併發敗血症，以及肺炎併呼吸窘迫及氣胸，於7月31號過世。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。