寇世勳抓包老婆偷牽帥小王 《媽，別鬧了！》三人行傻眼
Netflix喜劇《媽，別鬧了！》由金馬影后賈靜雯、周銓擔任製作人，寇世勳飾演地表最暖爸爸，有他的戲分常讓觀眾動容，幕後花絮今（9）日曝光寇世勳、比莉兩人現場鬥嘴畫面，比莉倒在寇世勳懷中合照的同時，還偷偷牽起林柏宏的手，彷彿林柏宏介入夫妻情，讓寇世勳既傻眼又好笑。
寇世勳時常在拍戲現場講出許多神來一筆的話，把比莉笑翻了，寇世勳對於殺青嘆遺憾：「太快殺青了。」比莉反過來提出搞笑想法：「可以變裝成澳洲阿伯！」寇世勳開玩笑回應：「要演一個跟妳（比莉）沒關係的人。」拍攝期間適逢父親節，寇世勳兒子寇家瑞與比莉兒子周湯豪驚喜探班，寇世勳表示：「感謝多了3個女兒陪我過父親節。」
對於選擇寇世勳演出，導演陳慧翎表示是為了滿足個人慾望：「因為我媽媽很喜歡寇世勳，而我從小是電視兒童，我自己也很喜歡寇哥，寇哥也是《一剪梅》的男主角，然後在戲裡面飾演金阿姨的沈海蓉沈姐，她就是《一剪梅》的女主角，所以我就把他們兩個都找來演，就是滿足我個人的慾望。」
寇世勳戲裡將後半段的人生全部奉獻給妻女，「陳光輝對家庭的付出已經超出常人的標準，他把3個女兒所有的事情都攬在自己身上，無怨無悔的付出，他等於完全沒有自己，是一個超完美的老公。」除此之外，周興哲為戲演唱片尾曲《最後一堂課》，還「軋一角」飾演寇世勳的學生時期，令觀眾又驚又喜。