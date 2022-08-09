台南北區自強新村都更 116年預計添160戶公營住宅

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黃偉哲指出，本次公辦都更案市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得至少160戶台南公宅，預計113年動工，116年完工，總計可再為市庫節省公帑支出至少15億元經費，提供青年及弱勢族群可負擔的住宅單元，落實「希望家園」的施政理念。台南市一直積極居住正義這塊，社會宅一直是市府的努力目標，感謝百慶建設能夠跟國防部合作，讓改變後的自強新村能多出160戶的社會宅。即將動土的林森路三段公園道兩側是黃金地段蛋黃區，符合不動產的3要素「location、location、location」，因此未來這地方的發展十足看好。感謝百慶建設的眼光獨到。希望未來年輕朋友們都有自己的住宅，讓台南成為真正的宜居城市。
台南市都發局局長莊德樑表示，自強新村都更案之基地位於開南街、開元路212巷，長榮路四段58巷及果貿新村所圍之住宅區及商業區，土地面積約為1.1公頃，未來結合以成功大學、開元振興公園等開放空間串連之林森路綠軸，將能吸引眾多活動人口，極具打造地區型商業活動中心之潛力。本次公辦都更案預計規劃14-24層大樓，共計近733戶，並申請銀級綠建築標章。
都發局說明，藉由實施都市更新加速地區發展，同時積極透過都更容積獎勵取得臺南公宅方式，增加本市公宅供給，以期達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，創造市民、公部門與投資者多贏效益。