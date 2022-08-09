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台南北區自強新村都更 116年預計添160戶公營住宅

▲台南市長黃偉哲與百慶建設董事長施鴻圖，今日簽約北區仁愛段自強新村國有土地都市更新案（圖／記者林怡孜攝，2022,08,09）
▲台南市長黃偉哲與百慶建設董事長施鴻圖，今日簽約北區仁愛段自強新村國有土地都市更新案（圖／記者林怡孜攝，2022,08,09）

記者林怡孜/台南報導

2022-08-09 16:01:35

台南市政府近年積極配合中央推動國有土地資產活化，今（9）日舉辦北區仁愛段自強新村國有土地都市更新案簽約儀式，市長黃偉哲與與招商得標之百慶建設董事長施鴻圖共同簽約。

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黃偉哲指出，本次公辦都更案市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得至少160戶台南公宅，預計113年動工，116年完工，總計可再為市庫節省公帑支出至少15億元經費，提供青年及弱勢族群可負擔的住宅單元，落實「希望家園」的施政理念。台南市一直積極居住正義這塊，社會宅一直是市府的努力目標，感謝百慶建設能夠跟國防部合作，讓改變後的自強新村能多出160戶的社會宅。即將動土的林森路三段公園道兩側是黃金地段蛋黃區，符合不動產的3要素「locationlocationlocation」，因此未來這地方的發展十足看好。感謝百慶建設的眼光獨到。希望未來年輕朋友們都有自己的住宅，讓台南成為真正的宜居城市。

▲黃偉哲指出，自強新村改建後能夠讓更多的需要住宅的好朋友在精華地段取得好宅（圖／記者林怡孜攝，2022,08,09）
▲黃偉哲指出，自強新村改建後能夠讓更多的需要住宅的好朋友在精華地段取得好宅（圖／記者林怡孜攝，2022,08,09）
台南市都發局局長莊德樑表示，自強新村都更案之基地位於開南街、開元路212巷，長榮路四段58巷及果貿新村所圍之住宅區及商業區，土地面積約為1.1公頃，未來結合以成功大學、開元振興公園等開放空間串連之林森路綠軸，將能吸引眾多活動人口，極具打造地區型商業活動中心之潛力。本次公辦都更案預計規劃14-24層大樓，共計近733戶，並申請銀級綠建築標章。


都發局說明，藉由實施都市更新加速地區發展，同時積極透過都更容積獎勵取得臺南公宅方式，增加本市公宅供給，以期達到穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，創造市民、公部門與投資者多贏效益。


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