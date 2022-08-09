台南北區自強新村都更 116年預計添160戶公營住宅

台南市政府近年積極配合中央推動國有土地資產活化，今（ 9 ）日舉辦北區仁愛段自強新村國有土地都市更新案簽約儀式，市長黃偉哲與與招商得標之百慶建設董事長施鴻圖共同簽約。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃偉哲指出，本次公辦都更案市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得至少 160 戶台南公宅，預計 113 年動工， 116 年完工，總計可再為市庫節省公帑支出至少 15 億元經費，提供青年及弱勢族群可負擔的住宅單元，落實「希望家園」的施政理念。台南市一直積極居住正義這塊，社會宅一直是市府的努力目標，感謝百慶建設能夠跟國防部合作，讓改變後的自強新村能多出 160 戶的社會宅。即將動土的林森路三段公園道兩側是黃金地段蛋黃區，符合不動產的 3 要素「 location 、 location 、 location 」，因此未來這地方的發展十足看好。感謝百慶建設的眼光獨到。希望未來年輕朋友們都有自己的住宅，讓台南成為真正的宜居城市。

▲黃偉哲指出，自強新村改建後能夠讓更多的需要住宅的好朋友在精華地段取得好宅（圖／記者林怡孜攝，2022,08,09）

台南市都發局局長莊德樑表示，自強新村都更案之基地位於開南街、開元路 212 巷，長榮路四段 58 巷及果貿新村所圍之住宅區及商業區，土地面積約為 1.1 公頃，未來結合以成功大學、開元振興公園等開放空間串連之林森路綠軸，將能吸引眾多活動人口，極具打造地區型商業活動中心之潛力。本次公辦都更案預計規劃 14-24 層大樓，共計近 733 戶，並申請銀級綠建築標章。