打造漁電共生！向陽集團「88.8億元聯貸案」獲超額認購

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陳貴光指出，進階到「漁電共生」，在太陽能電廠裡，設置溫室防疫型養殖循環池，以克服極端氣候下狂風驟雨和溫差；用太陽能發電技術減少碳排放量，並鎖定經濟價值較高的白蝦和草蝦，結合AI科技養殖技術優勢與七大科技養殖管理中心資源，經過多年試驗及調整養殖方法，最後培育出健康無汙染的和光蝦，也吸引日商及銀行團關注。
本次「向陽多元光電漁電共生計畫」友善土地創新模式，吸引新光鋼鐵股份有限公司及日本三井住友金融租賃公司旗下SMFL MIRAI Partners未來夥伴國際投資控股股份有限公司入股，銀行團提供給向陽多元88.8億元的聯貸案，統籌主辦銀行有永豐、國泰、富邦、中信，共同主辦銀行有星展、凱基、土銀、兆豐、農金、高雄、一銀及王道，經理銀行為板信及臺企銀，參貸銀行有臺銀、上海、新光及彰銀。
向陽集團透露，去年底規劃建置漁電共生總裝置容量262MW案場，第一期130MW，向陽已開始建設，且於今年4月起已陸續開始發電，現獲得銀行高度支持，將會加速全案建置進度，第二期預期2023年啟動建設，全案投資金額預估達200億元。
農委會主委陳吉仲則提到，台灣一年生產約1萬公噸白蝦，本次漁電共生計畫預計可生產約4000公噸，可以同時顧及糧食安全、達成綠電、增加漁民收入創造三贏，農委會會全力支持，這也是國家發展典範與指標。
「我到農委會不是只有處理石斑跟文旦！」陳吉仲也打趣自己說明，2025年台灣綠電目標要達20GW（百萬瓩），農委會需要9GW，光漁電共生就可有4GW，且向陽集團養殖的SPF白蝦是水試所技轉生產，未來若能持續擴大規模生產，台灣蝦將可出口，這是台灣漁電共生典範，期望有更多業者能加入響應。