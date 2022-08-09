南科輔訓中心正式啟動 引領企業精進管理財 贏向智慧財

中國生產力中心 ( 以下簡稱 CPC) 於今 (9) 日假南科管理局舉辦「南科輔訓中心啟動儀式暨創新服務分享會」，由董事長許勝雄代表致詞，台南市長黃偉哲、南部管理局局長蘇振綱、勞動力發展署雲嘉南分署長程泰運、台南市總工業會理事長蔡明忠等貴賓皆親自蒞臨祝賀。

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黃偉哲致詞表示，很榮幸受邀參加中國生產力中心舉辦的南科輔訓中心啟動儀式暨創新服務分享會，今日產官學各界聚集在此，共同探討輔訓中心開幕的主軸－「精進管理財，迎向智慧財」，感謝 CPC 秉持打造源源不絕的經管人才庫的使命，持續透過洞察企業升級轉型的人才需求，多年來培育人才不計其數，促進企業強健的體質，讓每位員工能安居就業，維持社會的安定。

黃偉哲指出，因應 2050 淨零碳排的目標， CPC 也在不停精進，協助企業轉型，南市府也一直在積極建置光電，努力達成低碳排放的目標，台南市是六都中第一個通過低碳城市自治條例的城市，台南市超過 90% 的教室已經建置太陽光電屋頂，非常感謝南科輔訓中心，未來不僅會向企業分享智慧財及管理財的實務經驗，也會多加著墨低碳排放，協助企業轉型，使台南市早日邁向 2050 淨零排放目標。

▲中國生產力中心董事長許勝雄(左四)、台南市長黃偉哲(左三)、南科管理局局長蘇振綱(右四)一同出席南科輔訓中心啟動儀式暨創新服務分享會（圖／記者林怡孜攝，2022,08,09）

許勝雄表示，近年來全球政經環境詭譎多變，企業營運日益艱難。因應南台灣產業發展趨勢，以及南科企業殷切期盼下， CPC 決議擴大台南服務處的據點，經過一年多的籌備， CPC 台南服務處南科輔訓中心應運而生，將擴大對南科及北台南企業的服務。