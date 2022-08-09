南科輔訓中心正式啟動 引領企業精進管理財 贏向智慧財

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黃偉哲致詞表示，很榮幸受邀參加中國生產力中心舉辦的南科輔訓中心啟動儀式暨創新服務分享會，今日產官學各界聚集在此，共同探討輔訓中心開幕的主軸－「精進管理財，迎向智慧財」，感謝CPC秉持打造源源不絕的經管人才庫的使命，持續透過洞察企業升級轉型的人才需求，多年來培育人才不計其數，促進企業強健的體質，讓每位員工能安居就業，維持社會的安定。
黃偉哲指出，因應2050淨零碳排的目標，CPC也在不停精進，協助企業轉型，南市府也一直在積極建置光電，努力達成低碳排放的目標，台南市是六都中第一個通過低碳城市自治條例的城市，台南市超過90%的教室已經建置太陽光電屋頂，非常感謝南科輔訓中心，未來不僅會向企業分享智慧財及管理財的實務經驗，也會多加著墨低碳排放，協助企業轉型，使台南市早日邁向2050淨零排放目標。
許勝雄表示，近年來全球政經環境詭譎多變，企業營運日益艱難。因應南台灣產業發展趨勢，以及南科企業殷切期盼下，CPC決議擴大台南服務處的據點，經過一年多的籌備，CPC台南服務處南科輔訓中心應運而生，將擴大對南科及北台南企業的服務。
許勝雄指出，台灣企業一直以來都有獨特的韌性，搭配生產力轉型再造，實踐ESG等行動，必定能夠持續成長發展。因此，南科輔訓中心擴增的創新服務內涵之一即為「智慧製造與數位轉型」，盼藉此引領企業從生產力再造、數位化及數位聯結等新思維啟迪策略規劃，描繪邁向永續經營與卓越經營之道。創新服務內涵之二則是因應歐盟及全球ESG永續經營的新政策，陸續導入涵蓋環境永續面、社會責任面及公司治理面等專業課程、輔導及未來辦理第三方查證服務，為企業帶來絕佳的綠色即戰力。南科輔訓中心的成立，不僅宣示落實在地經營的決心，也代表著CPC遵循政府產業政策、傾聽企業需求的誠心，持續協助企業朝向數位化與智慧化轉型並導入ESG永續經營。