正妹右下巴突麻痺　竟是罕見智齒長歪壓迫神經

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「我的右下巴臉頰嘴唇周圍有麻痺感又疼痛，無法吃東西，睡不著覺，很不舒服！」長相眉清目秀的王小姐，去年11月右下巴臉頰出現異狀，感覺右邊下巴不像自己的下巴。自知口腔右下排有蛀牙問題，求診聖保祿醫院牙科，主訴牙痛快要她的命，更令她害怕是連下巴臉頰、嘴唇周圍有麻痺感，經牙醫師檢查發現右下第一大臼齒蛀牙，需進行抽神經根管治療，但在牙齒根管治療後，疼痛及麻痺的症狀並未改善。
天主教聖保祿醫院牙科主任徐偉軒醫師指出，通常下巴臉頰麻痺及疼痛症狀，最困難是疾病鑑別診斷，容易先想到可能是顏面神經、三叉神經所引發的問題。病人沒先就醫神經內科而先看診牙科，主要是自我認定蛀牙引發牙疼及麻痺，但病人在治療蛀牙及發炎後，仍有疼痛及麻痺感，所以醫師安排電腦斷層檢查。
原本非常害怕看牙醫的王小姐，面對治療更是恐懼，徐偉軒安排TCI鎮靜舒眠麻醉，以微創手術不影響下齒槽神經的方式，安全拔除右下智齒，術後搭配高壓氧治療並服用維生素B群。手術後觀察1週，下巴麻木情形改善很多，追蹤2週後，下巴很多知覺都回復，臨床偵測麻木疼痛的區域，由原本大約一個巴掌大範圍，已縮減到一元銅板大小，不會疼痛，並逐漸康復，病人的生活品質獲得大幅提升。