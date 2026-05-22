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馬英九基金會風暴未歇，前總統馬英九的夫人周美青、大姐馬以南沉寂多日，昨相繼發出5/12簽署的聲明，盼馬英九真正退休、安享餘年。不過馬英九基金會稍早公布馬英九聲明稿，表示對於周美青、馬以南的聲明，事先未經本人過目同意，對此深感錯愕跟遺憾，也表示絕對不能由馬以南安排或執行他醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言。周美青、馬以南兩人昨相繼發出聲明，表示為了讓馬英九日後的醫療需求與照護得到妥善安排，委請馬以南擔任主要執行者，並在必要時代表馬家親屬對外進行適當說明；馬以南則說，家人現在最大的期盼是希望他能真正退休、安享餘年，因此基金會的事務未來將全數交由董事會處理，如今媒體更報導，馬家人15日已委由律師向法院遞狀，提出關鍵的「相對應法律動作」，盼藉此剎車。關於本人之配偶周美青及大姐馬以南，昨晚出於愛護之心發出之聲明，因事先未經本人過目同意，對此本人深感錯愕與遺憾。本人在此鄭重表示，絕不能由馬以南安排或執行本人之醫療等個人事務，也不能由她代表馬家親屬發言，更完全不能同意馬以南的主張，將馬英九基金會事務，全數交由現任的董事會成員處理。本人再次強調，馬英九基金會應儘速徵聘廖繼斌、戴遐齡、邱淑媞、賴幸媛等四位新董事，以增加董事會的多元性與公信力，共同協力和高華柱董事徹底整頓基金會事務。