男神失去聽覺視覺神隱2年 曾娶大15歲女星黛咪摩爾

曾詮釋《賈伯斯》的好萊塢帥哥男神艾希頓庫奇（Ashton Kutcher），近幾年卻銷聲匿跡，直到近日他在節目上曝真相，原來他2年前罹患罕見疾病，一度失去聽覺、視覺，不良於行，如今還能夠恢復正常生活，44歲艾希頓庫奇說：「很幸運還能活著。」





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艾希頓庫奇近來與英國名探險家貝爺合拍1集荒野求生節目Running Wild with BearGryll，他即是在這節目中透露在好萊塢神隱一段時間的原因。這兩年他都是在對抗一種罕見的自身免疫性疾病「血管炎」，這疾病影響了他的聽力和視力。血管炎症狀相當複雜且多變，通常會依受血管炎影響的器官而異。





▲艾希頓庫奇（右）和現任太太蜜拉庫妮絲育有一對兒女，婚姻幸福美滿。（圖／翻攝自Instagram，2016.12.02）

他在專訪中透露，慘受這個病影響聽力、視力和行走能力1年多。「我花了一年的時間才恢復過來。」這場怪病也讓他深刻領悟人生直到失去，才會懂得珍惜，「我都不知道是否能再次看到、不知道是否能再次聽見、不知道是否還能再行走。」他發自內心感嘆：「很幸運還活著。」





艾希頓庫奇是以模特兒出道，曾是重要時裝秀的男模，取得生涯初步成績後，搬到洛杉磯。在好萊塢爭取到試鏡機會後，憑藉著俊朗相貌和幽默的個性，快速取得一席之地，演過《蝴蝶效應》、《飯飯之交》和《賈伯斯》等多部名片。走紅後，他的花心情史也是一籮筐，最著名的就是與布魯斯威利的前妻黛咪摩爾的姊弟戀，他們年紀相差15歲，不顧世俗眼光在2005年結婚，當時布魯斯威利還獲邀出席，不過，婚姻維持了8年在2013年離婚。黛咪摩爾曾出書透露艾希頓庫奇出軌是離婚的主因。艾希頓庫奇則於2015年再婚，與女星蜜拉庫妮絲（Mila Kunis）步上紅毯，兩人育有１對兒女，再婚的艾希頓庫奇也收斂了花心，從情場浪子成為模範老公和爸爸。



