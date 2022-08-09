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中二議員選情新變局！台灣正青新人林佳儀　健康因素退選

▲早在中二立委補選時，林佳儀（左一）便積極跟著林靜儀跑行程、爭取曝光機會。（圖／林佳儀臉書，2022.08.09）
▲早在中二立委補選時，林佳儀（左一）便積極跟著林靜儀跑行程、爭取曝光機會。（圖／林佳儀臉書，2022.08.09）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-09 17:58:15

台中市議員第二選區選戰出現變數，獲民進黨提名的「台灣正青」成員林佳儀，以個人因素放棄參選，今送出退選聲明給台中市黨部，明天將呈民進黨中執會。市黨部主委李天生透露，林佳儀過去趕場跑行程時幾度昏倒，就醫後發現心臟有問題。至於第二選區是否補提名女性候選人，將交由中央黨部決定。

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第二選區包括沙鹿、清水、梧棲，其中沙鹿、梧棲與立委中二選區重疊。早在去年立委補選時，林佳儀便積極跟著候選人林靜儀跑行程、爭取亮相機會。由於她的名字和林佳龍、林靜儀只差一個字，又是正國會人馬，遂以諧音「佳儀海線+1」為宣傳，之後從地方提名、中央否決只讓她當婦女保障名額的備案、最後翻案補提名，過程堪稱一波三折，近來傳出她可能退選的說法，在黨內引起錯愕與惋惜。

▲林佳儀形象清新，原是正國會相當看好的新人，卻傳出健康因素退選。（圖／林佳儀臉書，2022.08.09）
▲林佳儀形象清新，原是正國會相當看好的新人，卻傳出健康因素退選。（圖／林佳儀臉書，2022.08.09）
31歲的林佳儀是台大國發所碩士，曾任民進黨台中市黨部副執行長，今天（9日）她送出退選聲明給台中市黨部，表示因個人因素放棄參選，市黨部將於明天呈中執會。

市黨部主委李天生表示，林佳儀透露因身體健康因素考慮退選，據了解林佳儀日前在跑行程趕場時，因太過勞累有幾次昏倒，就醫發現心臟有問題，因此決定退選。

台中市第二選區現任5席市議員，分別是國民黨籍的議長張清照、副議長顏莉敏，與民進黨籍的王立任、楊典忠，及無黨籍陳廷秀，5人都要尋求連任；無黨籍的前市議員尤碧鈴亦將捲土重來，林佳儀退選後，綠營的選情相對單純。

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