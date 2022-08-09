李唯楓北漂4年「再一次會死」 負債回台灣背百萬貸款
33歲李唯楓昨（8）日出席新戲《冬菊，沒問題》記者會，6年前他赴大陸打拚，賺到的錢全部花光，李唯楓北漂4年拍4部戲，有一部戲拍2個月酬勞10萬元（約台幣44萬元），選角公司要抽成一半，李唯楓跟經紀人窮到不行，只給3成佣金，「從此再也接不到任何試鏡，人家找你，他們說『不好意思他沒空』，一句話就OK（指封殺）了。」李唯楓也透露大陸演藝圈有應酬文化，藝人要招待製片、資方，他適應不了，負債回到台灣，貸款200萬開麻辣燙複合店，一個月要還5萬元。
問李唯楓為什麼回來，他老實說：「我身體早就不行了！」他在廣東拍過一個武打戲，要吊鋼絲沒人跟他說，都是臨時硬上，李唯楓那場戲被摔被撞被踹，「我腰痛到站不起來，去打無痛分娩的針，躺在病床哭，經歷這個事情我不能再走了，再走一次我會死在那裡。」2019年過2020年的跨年，李唯楓在家哭得亂七八糟，「大家都不容易，我很感謝唐禹哲，回來前一年他借我錢，我一直記得這份情。」
李唯楓在大陸交了2任女友都是圈內人，每段維持1年多，他的經濟狀況不穩定，受到2任女友的照顧，「我性格就是很倔，女友給我錢我不會收，她是用貼心的方式，幫我叫餐啊、送送衣服，我早上起床聽到『叮咚』，有外賣在門口，我就可以吃兩天。」2年前他決定回台灣，打電話和女友協議分手，對方心裡也有底，兩個人態度都很平和，回想前任的點點滴滴，李唯楓「任爸」上身直呼感恩，至於對方身分？他保密：「一定查的到這個人，但我不會講，我沒跟她在同一個戲過。」
李唯楓現任女友是小7歲上下的室內設計師Min，經由朋友介紹而交往，「我喜歡不笑很冷的女生，每一任都是這種樣子，通常這種女生笑點特別低、特別喜歡笑。」李唯楓說差5歲就差了一個世代，兩人對「尊重」的定義有落差，需要相處跟溝通，不過女友很想結婚、很喜歡小孩，看到小孩眼睛會發光，看到漂亮婚紗也會讚嘆，這些在李唯楓眼裡都是錢，「我年紀到了想結婚，這五年的空白要拚回來，1天當3天用，男生嘛，起碼經濟要比現在穩定。」