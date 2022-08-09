奧斯卡影后曾配音25部電影！曝遇難題：忘了自己聲音
誰說看到黑貓就代表衰運？繼宮崎駿《黑貓宅急便》中，黑貓跟著女主角一同冒險犯難後，黑貓總算再次於動畫長片出場，電影《開運奇遇記》講述世界上最衰的女孩，因為一隻黑貓而誤闖幸運之地、踏上奇幻的改運旅程。也邀請到好萊塢重量級影后琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）獻聲，曾配音過25部動畫片的她，也笑說「有時候我會忘記，我自己的聲音長什麼樣子」。
在美國娛樂界史上寫下「演藝圈大滿貫」之一的琥碧戈柏（Whoopi Goldberg），代表作為《第六感生死戀》、《修女也瘋狂》等等，不僅如此在電視、舞台劇、音樂上能看見她的傑出表現外，還曾配音過25部動畫電影，每一部都堪稱經典。琥碧戈柏也再次為新動畫作品《開運奇遇記》配音，被問到「你是幸運的人嗎？」，琥碧戈柏毫不猶豫說出「健康活著，就是第一件事了，第二件事是我可以過著我想要的生活，第三件就是我有一個幸福美滿的家庭」，字字句句都能感受到琥碧戈柏把握並活在當下。
命運相當奇妙，有時候一個損失，卻不一定是件壞事，可能也會因禍得福，琥碧戈柏也點頭認同並分享「我認為所有事情的發生都是一種祝福，所以一旦你認知了這一點，你會意識到，你在這遊戲已經遙遙領先了，相信凡事都是最好的安排，盡力就會有好事發生」。
琥碧戈柏近年來替不少動畫作品配音，像是《獅子王》、《玩具總動員3》等25部不同電影作品，被問到是如何消化25種不同配音？琥碧戈柏透露有時候對方會希望用自己的聲音就好，但她認為這樣非常奇怪，也坦言另個原因是「因為有時候我會忘了，我自己的聲音長怎樣，所以我必須像在我大腦裡搜尋，檢視一下我的聲帶應該在哪個位子」，有趣的回答也讓人會心一笑。
琥碧戈柏表示不只為電影配音過，也替許多兒童節目配音， 她也相當喜歡這份工作，除了有趣之外，可以讓孩子們認識我的聲音，「當他們遇到我會說，喔你就是替某某某配音的人」，看出琥碧戈柏對這份工作的熱愛。
最後提到琥碧戈柏的經典電影作品《第六感生死戀》，被問到「若是翻拍中文版，是否願意參與？」琥碧戈柏毫不猶豫回答「我的天，絕對會」，相信屆時成功來台，勢必會造成轟動。