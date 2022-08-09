COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

名家論壇》黎榮章／裴洛西訪台　國民黨有加到分嗎？

▲美國眾議院議長裴洛西訪台，牽動全球情勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國眾議院議長裴洛西訪台，牽動全球情勢。（圖／美聯社／達志影像）

文/黎榮章

2022-08-09 18:50:14

頂著中國的強烈抗議，美國眾院議長裴洛西在她8月初的亞洲行拜訪了台灣。這趟訪問牽動全球情勢，自從2日下午裴洛西的專機自馬來西亞起飛，數十萬人透過航班追蹤網站關注其專機的動向，可謂萬眾矚目。裴洛西這趟行程的一舉一動，均引起台灣輿論熱議，程度遠超過過去其他外國政要訪台；透過大數據的觀察更可發現，裴洛西訪台一事的討論度不只高，且國內不同政治陣營，對此事有著明顯不同的態度，甚至在國民黨內部，就存在著相當的歧見。

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，藍營政治人物當中，表態「歡迎裴洛西來訪」者，包括黨主席朱立倫、蔣萬安、江啟臣等人，這些人在這段期間獲得的總體聲量較高，7天時間共創8萬則聲量；但也有少部分國民黨政治人物表達疑慮，例如趙少康、張亞中等人，他們的大約是表達歡迎者聲量的三分之一，共2.6萬則。可以發現，國民黨主席朱立倫就任以來，大力想將國民黨的兩岸立場拉回親美這一側，透過一次次的外交事件，以及中共不斷拉高的對立事態，讓黨內越來越多人意識到「親中沒有票」，選擇改向西方民主陣營表達熱烈歡迎，也確實獲得較佳的媒體和網路曝光效果。

▲裴洛西訪台：藍營政治人物表達歡迎 /疑慮 網路聲量比較（圖／QuickseeK提供）
▲裴洛西訪台：藍營政治人物表達歡迎 /疑慮 網路聲量比較（圖／QuickseeK提供）
然而，藍營政治人物對美態度雖有轉變，但支持群眾似乎仍不買單。分析藍營支持者在藍營政治人物及政治立場親藍的粉專底下的留言，依照留言的內容類聚分析發現，絕大多數都是嘲諷或批判意見，「認為美國不會信守防衛台灣承諾」的聲量最高，佔整體的14.9%，12.1%的聲量認為台灣只是中美角力下的一顆棋子，10.7%的聲量認為美國應該彌補訪台帶來的損失，9.3%的聲量認為國民黨的立場沒必要跟民進黨一樣。只有11.7%的聲量認為應該支持裴洛西訪台，才能吸引更多許民。總體觀察，即便黨中央及許多藍營要角對美態度友善，卻仍然無法一夕之間讓藍營支持者認同，如何說服藍營支持者顯然成為朱立倫的重要課題。

▲裴洛西訪台：藍營臉書粉專 粉絲留言内容類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲裴洛西訪台：藍營臉書粉專 粉絲留言内容類聚分析（圖／QuickseeK提供）
進一步比較在裴洛西訪台的這起事件中，藍綠兩陣營的網路聲量表現。可以發現，綠營獲得了較高的網路好感度，P/N值為0.68，而藍營的網路好感度僅0.29，不到綠營的一半。另外，藍營在此事件中的負面聲量比綠營多出6％，正面聲量也少了4％。究其原因，從傳出裴洛西可能訪台開始，大部分民進黨政治人物都口徑一致表示歡迎，並強調台美共享自由民主價值、台灣不會屈服於中國的打壓。相較之下，雖然朱立倫一再強調國民黨「親美」，但他高喊誠摯歡迎裴洛西，自家支持者卻頗不以為然。

例如，戰鬥藍發起人中廣董事長趙少康就批，藍軍對此有如啞巴吃黃連，明知裴洛西來訪「是禍不是福」，也不敢明白反對，還要表態支持，深怕又被戴上親中賣台的帽子，影響年底選舉。其實趙少康點出一項重點，裴洛西訪台一事，不只牽動國際政治局勢，也會對美台年底的國內選舉造成影響。而黨內存有雜音、立場不一，也反映在網路聲量上，國民黨的網路好感度自然比不過團結一致、賣力進行正面宣傳的民進黨。

▲裴洛西訪台：民進黨、國民黨 網路正負面聲量比較（圖／QuickseeK提供）
▲裴洛西訪台：民進黨、國民黨 網路正負面聲量比較（圖／QuickseeK提供）
民進黨親美抗中的形象相當一貫，在全國高關注的裴洛西訪台一事上，也展現相應的團結氣勢，國民黨卻仍在親美、友中的立場上拉扯擺盪，宛如呈現「主席派」與「反朱派」的差異，對外論述也不同。面對外交議題，國內普遍民意肯定自由民主價值，也認同台灣應站與世界民主陣營站在一塊，但在網路上，反朱派的支持群著聲音仍大，朱立倫要如何面對，還是一大考驗。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

名家論壇》單厚之／若能重來，台灣仍然熱烈擁抱裴洛西？

名家論壇》鈕則勳／裴洛西變數　綠長藍消

名家論壇》黃創夏／危機或轉機？台灣的四個國際化

名家論壇》趙君朔／裴洛西意外為壓力測試鳴槍開跑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀