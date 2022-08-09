名家論壇》黎榮章／裴洛西訪台　國民黨有加到分嗎？

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然而，藍營政治人物對美態度雖有轉變，但支持群眾似乎仍不買單。分析藍營支持者在藍營政治人物及政治立場親藍的粉專底下的留言，依照留言的內容類聚分析發現，絕大多數都是嘲諷或批判意見，「認為美國不會信守防衛台灣承諾」的聲量最高，佔整體的14.9%，12.1%的聲量認為台灣只是中美角力下的一顆棋子，10.7%的聲量認為美國應該彌補訪台帶來的損失，9.3%的聲量認為國民黨的立場沒必要跟民進黨一樣。只有11.7%的聲量認為應該支持裴洛西訪台，才能吸引更多許民。總體觀察，即便黨中央及許多藍營要角對美態度友善，卻仍然無法一夕之間讓藍營支持者認同，如何說服藍營支持者顯然成為朱立倫的重要課題。
進一步比較在裴洛西訪台的這起事件中，藍綠兩陣營的網路聲量表現。可以發現，綠營獲得了較高的網路好感度，P/N值為0.68，而藍營的網路好感度僅0.29，不到綠營的一半。另外，藍營在此事件中的負面聲量比綠營多出6％，正面聲量也少了4％。究其原因，從傳出裴洛西可能訪台開始，大部分民進黨政治人物都口徑一致表示歡迎，並強調台美共享自由民主價值、台灣不會屈服於中國的打壓。相較之下，雖然朱立倫一再強調國民黨「親美」，但他高喊誠摯歡迎裴洛西，自家支持者卻頗不以為然。
例如，戰鬥藍發起人中廣董事長趙少康就批，藍軍對此有如啞巴吃黃連，明知裴洛西來訪「是禍不是福」，也不敢明白反對，還要表態支持，深怕又被戴上親中賣台的帽子，影響年底選舉。其實趙少康點出一項重點，裴洛西訪台一事，不只牽動國際政治局勢，也會對美台年底的國內選舉造成影響。而黨內存有雜音、立場不一，也反映在網路聲量上，國民黨的網路好感度自然比不過團結一致、賣力進行正面宣傳的民進黨。
民進黨親美抗中的形象相當一貫，在全國高關注的裴洛西訪台一事上，也展現相應的團結氣勢，國民黨卻仍在親美、友中的立場上拉扯擺盪，宛如呈現「主席派」與「反朱派」的差異，對外論述也不同。面對外交議題，國內普遍民意肯定自由民主價值，也認同台灣應站與世界民主陣營站在一塊，但在網路上，反朱派的支持群著聲音仍大，朱立倫要如何面對，還是一大考驗。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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