名家論壇》盧燕俐／美國經濟衰退　台股基金逆轉勝策略

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倘若美國經濟衰退時間拉長，全球股市勢必動盪不安，而台股是半導體重鎮，台股基金績效上沖下洗，恐無法避免。以一般股票型基金十年績效冠軍安聯台灣智慧為例，統計至8月8日，十年獲利共586％令人滿意，但今年來績效為負28％，讓許多理財新鮮人心驚膽顫。
就算是三年績效冠軍野村優質，三年報酬共108.85％，但今年同樣獲利回吐28.93％，都比同期大盤下跌17.4％要來的重。那麼，現階段操作台股基金，該採取什麼樣的策略，才能有效避開股災，甚至逆轉勝呢？我的建議如下~
1.空頭時代，務必要採取定期定額：
股災與空頭來臨時，定期定額將能有效分散風險、攤提成本。再以安聯台灣智慧為例，如果是半年前單筆進場，虧損多達21.61％，但若改採定期定額，虧損將進一步縮小至13.29％，只要損失的金額和幅度都在可忍受範圍內，投資人就越有動力持續扣款，成為長線的理財贏家。
2.中小基金，本質就適合定期定額：
美國升息縮表，對中小型股較為不利，高配息龍頭股成資金避風港。幾檔人氣很旺的中小型與店頭基金，績效連帶受波及，包括：野村中小、復華中小、統一中小和群益店頭，今年來績效分別是-27.07％、-36.25％、-29％和-31.46％，
顯示跌幅比一般股票型基金來的略重。
投資人該停扣嗎？我認為，「震盪劇烈」原本就是中小基金的特色與本質，多頭時代，中小型股飆得特別凶，空頭時代跌得也會比較重，投資人只要認清這個事實，耐心等待多頭回來，長期扣款不中斷，相信未來獲利仍值得期待。
3.單筆加碼，找出適合的交易模式：
台股基金要單筆買在最低點，必須對全球金融情勢與台股位階，有非常透徹的研究，偏偏許多人就是自認無法精準掌握行情，才藉由布局台股基金，來參與台股的成長。
因此，我常說，沒有把握單筆加碼時機點，就不如透過系統，依個人風險承受度，當淨值每跌一成加碼一次，且採分批買進，會是最安全的方法。市場上也有人採取每跌15％加碼一次的策略，只要自己覺得好用適合，沒什麼不可以。
總結，國安基金雖已進場，但國際間不確定性因素增多，即便定期定額者，仍需用時間來換取獲利！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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