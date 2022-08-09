巷仔內／槓上台大難翻轉　林智堅只能另闢戰場求突圍

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面對論文門疑雲，儘管大家持續各說各話，台大終究做出了審查決議，判定林智堅抄襲，還撤銷學位。林智堅第一時間喊冤，直呼難以接受，甚至還批余正煌「不厚道」，只是，台大畢竟是國內最高學府，學術地位崇高，其發言具有代表性，台大出了重手，林智堅恐怕也只能眼睜睜看著這把刀插得更深，難以拔出。
林智堅當初在背負全民進黨之期待下轉戰桃園，扛起帶頭衝高氣勢的責任，自然有著無法輕言放棄的壓力。再者，先前蔡英文召見林智堅，已定調全黨力挺，箭在弦上不得不發，林智堅只有繼續拚戰下去的這條路。尤其陣前換將是兵家大忌，過去國民黨「換柱」之後慘敗的案例令人記憶猶新，若民進黨換下林智堅，就等於宣告提早投降。
只是，林智堅若要繼續打選戰，就必須趕緊在論文事件上止血，把焦點拉到政見討論上，否則負面泥淖只會愈陷愈深。
林智堅陣營如果持續槓上台大，恐會戰得力不從心。教育界、學術圈向來自成體系，尤其台大是一個擁有高學術地位和主體意識的單位，只要高舉「大學自主」的大旗，任誰都不能插嘴一句。要與台大甚至整個學術圈為敵，恐會招來排山倒海般的負評。回顧2018年的「卡管案」，蔡政府和台大鬥了一整年，折損了3個教育部長，最後還是讓管中閔當上台大校長，台大難以撼動，可見一斑。
而林智堅為了參選的正當性，也為了捍衛自己的清白，一再嚴正否認抄襲，也不願接受台大的裁定，這都是他必須要做的動作。只是，林智堅若要跳出泥淖，箭靶就不能再繼續對著台大，而是應該開闢政見上的戰場，談政績、談願景，才能挽救流失中的選票。
就如同2012年蔡英文在選戰中面對的「宇昌案」，以及2014年柯文哲的「MG149案」，林智堅的論文風波已註定是國民黨會一路打到底的議題，也將是難以撕去的標籤，林智堅眼前的出路，唯有定調對於論文案的說法之後，就速速殺出重圍，設定新的選戰議題，才能出現一線生機，否則只會一直被動挨打。
各縣市的選情是連動的，選戰打的是一個整體氣勢，當林智堅負傷累累，也會衝擊民進黨其他候選人的選情。目前民進黨仍挺林智堅，但應戰策略還偏向保守消極，距離選舉投票日還有近4個月，綠營將會怎麼出招，各界都高度關注。