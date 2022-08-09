BLACKPINK在台唯一演唱會 黃捷：讓高雄搭上粉黑旋風
韓國天團BLACKPINK在台唯一一場演唱會，將在明年三月登場，高雄市議員黃捷今（9）針對BLACKPINK舉辦高雄場演唱會，進行市長施政報告質詢，她也希望市府相關單位，將觀光效益極大化，讓高雄搭上粉黑炫風，在世界舞台發光發亮。
黃捷表示，世界級的韓國女團BLACKPINK將來台灣舉辦演唱會，地點更唯一選擇高雄，這是對高雄文化產業的肯定，身為高雄人她深感驕傲，希望藉由這次機會，讓世界能看見高雄的藝文成果。
黃捷說，昨日剛好有國民黨議員質詢，向市長建議邀請韓冰與白冰冰來高雄表演，但在同一時間高雄市政府已經準備迎接BLACKPINK來高雄表演，相較之下形成強烈對比，顯現市長的眼界與規格。
高雄市長陳其邁笑說，他一開始也不知道，很多年輕的幕僚大家都非常的興奮，韓國的天團要來台灣，所以他也稍微google一下，這一場是台灣唯一的一場演唱會，從過去到現在，我們對於不管是流行文化，或者是很多大型的演唱會，高雄也都非常的有經驗，高雄一定會做好最好的準備，歡迎BLACKPINK來到高雄演出。
黃捷表示，高雄擁有世界級的場館，能好好招待每一位BLINK的到來，他也提醒交通局、觀光局、新聞局等相關單位，準備好交通轉運、活動交管、城市行銷等規劃，將觀光效益極大化，讓高雄搭上粉黑炫風，在世界舞台發光發亮。