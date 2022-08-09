首次過父親節！大淵傳授瘦子「爸爸經」 笑喊：變玩童了
最新的動作冒險動畫片《DC超級寵物軍團》，找來頑童MJ116成員大淵MUTA，以及百萬Youtuber大蛇丸擔任中文版配音角色。兩大「重量級」兄弟今（9）日現身首映會，談起首次替動畫片配音，讓大蛇丸相當有感表示「被配音老師指導了三天三夜」，爆笑發言也逗笑台下觀眾。
大淵、大蛇丸配音處女秀就獻給《DC超級寵物軍團》，被問到有什麼感想？當爸爸的大淵相當有感的表示：「很開心能配到動畫片，尤其最近剛當上爸爸更有感，等我兒子看得懂的時候，我會播給他看，讓他知道這是爸爸配的音！」聲音相當有辨識性的大蛇丸，首次接到配音工作，也興奮直呼「怎麼會找上我呢？而且還是配主角，真的是嚇了一跳，但也感到很榮幸」，他也透露在準備配音過程時，自己被配音老師指導了「三天三夜」，更提到配音工作相當不簡單「有一定的難度，角色情緒要到位，還要注意用丹田出力。」
除了首次配音之外，大淵昨（8）日也過了第一次的父親節，被問到感想如何？他露出幸福微笑直呼「感覺超級好」，也透露自己在父親節當天有傳訊息給瘦子，笑說：「我們3個人錄音室第一句話就是父親節快樂。」更不忘幽默個性，打趣的說「我們成為『玩童』了」。不過，話鋒一轉，他也表示當爸後心態轉變不同，覺得自己有責任教導兒子成為一個正義的人。
而日前剛宣布老婆肚中寶寶是女兒的瘦子，近期偶爾會去大淵家串門子，他也說到會將爸爸經分享給瘦子，「告訴他怎麼抱小孩比較省力又溫柔」，另外，瘦子也即將於這週舉辦演唱會，大淵暴雷自己將擔任表演嘉賓，兩人已經花了一、兩個禮拜在做準備，至於瘦子適合擔任電影中哪個角色的配音，大淵開玩笑的說：「他能配嗎？不讓他配，就我跟蛇丸就好！」幽默展現團員好感情。《DC超級寵物軍團》8月11日中英文版同步上映，預售票熱賣中。