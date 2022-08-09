Maserati Grecale提前抵台亮相，328萬元起首批限量150席!

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寓經典於前衛 義式風範時尚雋永
結合Maserati傳承百年的獨特義式美學底蘊，與旗艦GT超跑MC20的新世代設計語彙，Grecale完美體現大膽前衛的都會跑旅個性，車頭驕傲不凡的三叉戟廠徽不僅彰顯海神家族身份，更充分展現不斷追求突破的義式先鋒精神，搭配的大面積直瀑式水箱護罩與更具時尚氣息的新式橢圓形廠徽，給人俐落率性的時尚氣息，至於靈感源自MC20的直立式頭燈，除採用引領未來家族風貌的雙燈線設計之外，同時兼具科技質感與照明效果的LED頭燈亦列為全車系標配。
極富張力的色彩搭配是Maserati始終堅持的設計準則之一，上市首發版Grecale GT Launch Edition提供黑、白、藍、灰四款車色選擇，透過精雕細琢的簡約車身線條、與車身同色的外擴式輪拱，以及同樣來自MC20的隱藏式車門把手設計，動靜之間皆能清楚展現個性品味；此外，融入三叉戟意象的19吋Thetis輪圈內側搭配消光灰剎車卡鉗，雙邊四出圓形鍍鉻排氣尾管也巧妙呼應車側散熱鰭孔、車型銘牌與C柱三叉戟廠徽的鍍鉻光澤，細膩的雕琢設計成就歷久彌新的未來經典。
擁創新迎未來 前瞻科技實用內涵
如果說Grecale充滿都會精緻氣息的新世代跑旅造型，將Maserati獨有的義式美學設計推向全新高度，那麼融合傳統、創新與實用理念所打造的全新奢華座艙，更將打破世人對於海神三叉戟的想像與期待。攜帶採用輕量化設計的全新感應車鑰匙，打開車門映入眼簾的是開闊洗鍊的中控台面板，透過四個數位螢幕強調其前衛科技風格：全新馬鞍型設計造型的12.3吋數位儀錶板，能夠呈現豐富完整的駕駛資訊；整合MIA智能多媒體系統的12.3吋中央觸控螢幕，與8.8吋多功能控制屏幕，則透過一體式玻璃面板連接成完整的中控介面。觸控螢幕中間則規劃了實體的檔位控制按鍵，用以取代傳統排檔桿並釋放中央鞍座空間，並將全車主要控制功能集中於駕駛人舉手可及之處，中控介面上方則是以全新進化的智能數位時鐘取代Maserati具識別性的車內石英鐘，提供三種主題風格選擇與G值計、指南針和計時碼表等多功能顯示。
全新三幅運動造型多功能方向盤，從來自MC20的引擎啟動鍵設計、行車模式旋鈕、多媒體與ADAS控制鍵，到標準配備的固定式鋁質換檔撥片，主要功能盡在駕駛手中。憑藉著2901mm的長軸距設定與傑出的空間規劃，Grecale坐擁同級最大的車室空間和行李廂空間，搭配全車多處USB充電介面、整合後座6.5吋觸控螢幕的三區恆溫空調系統、靈活多變的儲物空間，與Grecale GT Launch Edition列為標配的手機無線充電裝置，滿足全車乘客日常實用需求；座艙內更廣泛使用皮革、碳纖維與木質等天然材料，重新演繹義式工藝傳統，並透過頭枕上壓印的三叉戟徽飾、上下分區設計的環繞氛圍燈，以及同樣追求以天然材質傳遞純粹美聲的義大利Sonus Faber頂級音響系統，共同營造出令人陶醉的沉浸式奢華享受。
以高效展性能 卓越駕馭一路相伴
面對日漸嚴苛的環境議題，Maserati以品牌自主研發的高效混能動力完美回應，Grecale GT搭載2.0L渦輪引擎，並導入48V輕油電系統，由煞車動能回充系統為48V鋰電池模組儲能，不僅可為引擎啟停功能供應所需電力，同時透過BSG皮帶啟動發電機帶動eBooster電子渦輪，在滿足排放法規標準與經濟性之餘，更可帶來同級最強的300hp/450Nm動力表現，匹配換檔流暢且響應迅速的ZF八速手自排變速箱，僅需5.6秒即可完成0-100km/h加速、極速可達240km/h；無論是看似平淡無奇的日常通勤、或是熱血彭湃的激烈操駕，透過Grecale GT提供的COMFORT舒適、GT巡航、SPORT運動、OFF-ROAD越野等四種駕駛模式，以及包括垂直、縱向與橫向360度全方位管控的VDCM車輛動態控制系統，使操駕回饋與駕駛的期待愈發契合，加上極具特色的排氣聲浪不斷鼓舞，更能感受超乎想像的操控樂趣與流暢動態。
深耕台灣市場多年，Maserati Taiwan十分瞭解臺灣消費者對於車駕安全的重視，Grecale GT Launch Edition特別升級標配ADAS 先進駕駛輔助系統，包含主動式定速巡航系統、主動式剎車輔助系統、盲點偵測輔助系統、主動式車道維持輔助系統與首度導入的疲勞駕駛偵測系統，不論在市區道路或長途巡航都將成為行車安全的強大後盾，此外還同步升級標配360度環繞影像輔助系統，以及將駕駛行車資訊投射在前擋風玻璃上的彩色HUD抬頭顯示器，提供更為科技便利的用車體驗。
上市首發版 限量150席即刻晉升海神跑旅
作為Maserati全新世代重點車型，Grecale不僅同時具備義式奢華設計、數位科技座艙、實用空間機能，以及同級距最強性能表現，上市首發版Grecale GT Launch Edition更針對臺灣消費者喜好升級標配ADAS先進駕駛輔助系統、360度環繞影像輔助系統、彩色HUD抬頭顯示器、手機無線充電裝置等多項配備，接單價355萬元、限量150席，敬邀品味買家預約鑑賞。
【Maserati Grecale 全台 VIP預賞會】
臺北旗艦展示中心：8/10 (三) – 8/14 (日)
台北市內湖區瑞光路190號
預約鑑賞專線：02-2627-2200
臺中展示中心：8/17 (三)– 8/21 (日)
台中市西屯區市政北二路232號
預約鑑賞專線：04-2258-5880
高雄展示中心：8/24 (三) – 8/29 (日)
高雄市左營區新莊一路315號
預約鑑賞專線：07-359-2690
臺南三井Maserati 品牌形象館：9/1 (四) – 9/4 (日)
台南市歸仁區歸仁大道101號
預約鑑賞專線：06-303-3016
【Maserati Grecale官方網站】
https://www.maserati.com/tw/zh/models/grecale