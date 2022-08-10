Toyota於泰國推出全新一代Yaris Ativ/Yaris

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Toyota於泰國推出全新Yaris Ativ/Yaris，是以Daihatsu New Global Architecture 〈DNGA〉平台開發而來，車身尺碼有所增大，尺碼為4,425x1,740x1,480mm，軸距增加了70mm達2,620mm。外觀設計則有如縮小版的Corolla或Camry，車頭有著大氣壩之全新設計，讓它看起來更為孔武有力，同時在車側部分以兩條交錯的鈑件肩線，勾勒出肌肉感，搭配16吋胎圈組，整體高級感也有所提升；此外，還可以選配更具運動化的Presto 套件，配上全新保險桿、側裙與尾翼等部品。
座艙陳設以簡潔布局，高階車型可配置紅色皮革內裝，配有具9吋觸控螢幕之多功能資訊系統，以及7吋數位儀錶，依等級不同，配上六支揚聲器之Pioneer音響系統，同時導入TSS安全輔助系統。
動力系統部分則是搭載一具1.2升自然進氣雙VVI-iE四缸引擎，可輸出94PS最大馬力與110Nm最大扭力，搭配該具引擎專用的Super CVT-i變速系統，並且有Eco、Normal 和 Sport三種動態模式可選擇。
已經在泰國上市的新一代Yaris Ativ/Yaris價格介於539,000 泰銖到 689,000 泰銖之間。