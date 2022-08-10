台南16歲男沒錢修車！騙媽辦護照赴柬埔寨打工 慘遭電擊
台南一名16歲李姓少年今年4月間，撞壞朋友機車，但是拿不出數千元的修繕費用，也不敢讓家裡知道，結果落入詐騙集團陷阱中，被騙到柬埔寨工作，期間還慘遭毆打、電擊，更被轉賣到緬甸，所幸途中經過泰國，少年趁隙向我駐泰代表處求助，最後在刑事局駐泰聯絡官協助下獲釋，在本（8）月5日順利返國。
據了解，李男國中輟學且家境不佳，參加陣頭後結識一名中年男子，日前跟對方借騎機車外出，卻被索討數千元修車費，但他無力償還，經對方介紹前往柬埔寨工作，為了讓自己能順利還錢，李男還向母親謊稱是要前往澎湖打工，要求她陪同辦理護照。
今年4月29日，李男被一名不知名的女士載往桃園機場搭機飛往柬埔寨，一落地護照就被沒收，詐騙集團遂開始要求李男從事網路交友投資詐騙，只要他業績不佳，就慘遭毆打或電擊，還造成頭部撕裂傷。
直到7月份，詐騙集團把李男轉賣到緬甸，從柬埔寨開車出發，途中停靠泰國休息，李男看準時機，趁集團成員在路面休息抽菸時逃跑，一路狂奔到到有中文招牌的商店求救借電話，最終成功聯繫上駐泰代表處及母親。
我國刑事局駐泰聯絡官獲報後，也啟動國人急難救助程序，完成泰國司法程序，解決李姓少年違法偷渡問題，並安排返國。8月5日，少年成功返回台灣，目前台南警方正擴大追查幕後人蛇集團。（編輯：孫唯容）