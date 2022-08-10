年紀越大越容易得皮蛇？疹後神經痛和長新冠一樣難纏！

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帶狀疱疹的主要原因是水痘病毒再活化，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎醫師表示，一生中至少有三分之一的機會，會得到帶狀疱疹。因為小時候得過水痘，水痘帶狀疱疹病毒就會終生潛伏在體內的神經節裡，等到年紀大或是身體免疫功能比較差，無法抑制病毒時，潛伏的病毒就會伺機活化，沿著神經分布、蔓延發病，最終在表層皮膚呈現出水泡的樣子，且伴隨著劇烈疼痛。
高齡之於帶狀疱疹是一個重要的危險因子，再來是免疫缺陷問題。此外，骨髓移植跟幹細胞移植的患者，因其長期使用化療藥物、生物製劑等免疫抑制劑，都會影響自體免疫力功能，屬於高危險族群。
・罹患帶狀疱疹常伴隨急性疼痛
・好發於身體單側、沿著神經走向表現
・病灶宛如蛇紋、有「皮蛇」一稱
・可能引發頭痛、疲倦、輕微發燒甚至留下後遺症「疹後神經痛」
帶狀疱疹雖然很少引起死亡，但如果蔓延到重要的神經叢，例如顱眼神經、顏面神經等就可能會造成生命功能的缺損，使視覺、聽覺受到影響，或是感染到臀部附近的神經時，還有可能造成大小便失禁，影響生活起居。
疹後神經痛可能維持數年 痛到憂鬱、影響生活品質
李秉穎醫師認為，疹後神經痛是帶狀疱疹最嚴重的併發症。因為病毒沿著神經感染，會對神經造成傷害，雖然復原後的疱疹乾掉結痂，但底層受損的神經可能依舊非常疼痛，讓患者無法好好睡覺，導致長期失眠，甚至因長期疼痛而終至憂鬱，嚴重影響生活品質，「是痛到讓人想自殺的那種痛」李醫師說。
疹後神經痛就如同長新冠一般，且更好發於確診者中，即便帶狀疱疹表面皮膚的病灶痊癒，仍約有30%的患者無法從疾病中痊癒，持續地有疱疹神經痛的痛感，疼痛時間可長達數個月甚至數年之久，通常年齡越大疼痛時間越長。
林口長庚兒童感染科教授級主治醫師陳志榮醫師表示，通常五十歲以上的患者有超過半數的機率，在痊癒後將留下疱疹神經痛，從此飽受長期疼痛之苦。陳醫師分享自己20歲長帶狀疱疹的過程「一開始是半邊頭在痛，兩天後開始沿著顱眼神經、三叉神經冒出一些水泡，大概痛了兩個禮拜才慢慢癒合。疼痛指數大約是量表中的5-6分，痛到無法入睡需要鎮痛藥物介入的程度。」事實上，帶狀疱疹發病前只有痛覺，經常是莫名疼痛卻找不到原因，因為還沒有皮膚病灶時是無法診斷的，疹子發出來通常需要兩天，其明顯沿著神經分佈的樣態，才能清楚診斷為帶狀疱疹。
及早預防避免病毒活化 作息正常、不熬夜維持免疫力
免疫力通常從五十歲開始走下坡，而帶狀疱疹及疹後神經痛都是年紀越大越容易發生的疾病。因此，非活性疫苗就是一個很好的預防方法，疫苗的目標是不讓帶狀疱疹發生，幫助五十歲以上民眾達到92%的保護力，減少病毒活化的發生，還能預防疹後神經痛達八成以上。
因為社會走向高齡化及現代化，使得與免疫力息息相關的帶狀疱疹多了許多趁虛而入的機會。與免疫力相關的預防方式，就是保持健康的生活型態，讓生活作息正常，不要熬夜、不要過度疲勞、不要日夜顛倒。及早接種帶狀疱疹疫苗，擁有抑制病毒活化的抵抗力，人生從此不怕受到帶狀疱疹及疹後神經痛的急性及慢性疼痛。
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