萬五又失守！台股早盤跌近160點　金融股逆勢抗跌

美國多家科技大廠發布獲利預警或是下修財測，美股四大指數昨（10）日皆走跌，而台北股市今（10）日也跟著跌，早盤跌近160點，下殺來到14890點，跌幅0.6%，萬五又得而復失。權值股台積電早盤跌11元，來到499.5元。其他，聯電、聯發科等重要電子股跌幅1到2%。唯金融股相對抗跌、逆勢走升。
美股道瓊指數9日下跌58.13點，或0.18%，收32774.41點；那斯達克指數下跌150.53點，或1.19%，收12493.93點；標普500指數下跌17.59點，或0.42%，收4122.47點；費城半導體指數下跌137.4點，或4.57%，收2866.9點。
台北股市今天開盤跌109.52點，加權股價指數以14940.76點開出，早盤一度跌近160點，下殺來到14890點，跌幅0.6%。權值股台積電早盤跌11元，來到499.5元，跌幅1.5%。聯電跌逾2%，來到40.2元。聯發科跌2.8%，來到675元，鴻海相對抗跌來到平盤109元附近。
其他，南亞科、華碩、友達、國巨、旺宏、世界先進、力積電、日月光跌逾1%。至於金融股相對抗跌，永豐金、合庫金、華南金、開發金漲超過1%。另外，車用電子表現強勁，燿華漲逾6%，日電貿、臻鼎-KY、健鼎、鼎天、茂林、堤維西都漲逾1%。
另外，網通的萬泰科、訊舟、星通與居易表現也不錯，漲幅2到4%。光學鏡頭表現也不俗，今國光、玉晶光、聯一光、佳凌、揚明光漲幅2到8%。