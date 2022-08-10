壽險公會龍頭之爭！全球人壽陳慧遊喊：給專職理事長機會
壽險公會理事長將於8月底改選，隨著南山人壽董事長尹崇堯發表參選政見，選情也越加白熱化，前壽險公會理事長、現任商總理事長也給競選人3點建言，同樣爭取理事長之位的全球人壽董事陳慧遊今（10）日表達認同與感謝，並強調許舒博的理念與他當初參選理念不謀而合，陳慧遊更向同業喊話，希望能夠給「專職理事長」路線一個機會。
對於近來外界關切的投資問題，陳慧遊認為，社會擔心壽險業投資海外新興市場債的風險問題，其實是台灣低利金融環境所影響，否則業者沒理由同時承擔信用與匯率雙風險較高的新興市場舔血。趁著這次全球升息循環，不管是銀髮產業也好，台灣次世代基礎建設也好，要設計出可以讓壽險得以投入的金融商品，讓這些高風險的金融投資可以回流台灣。這一方面能促進經濟發展腳步，又能降低金融系統風險的「一石二鳥」之計，這是若能當選公會理事長之後，首要推動之務。
至於業內大小壽險立場不同問題，陳慧遊指出，替業者「能做的事情還很多」認同許舒博所提「雖不能對所有會員公司都有利，但至少絕不會單獨傷害任何一家公司，這是一定要避免的」的原則，不管是大型壽險或是中小與外資，行業發展要能「雨露均霑」，同時更要全方位的考慮同業一些在監理政策以外的需求。
另外，許舒博也提到公會理事長的服務性質，陳慧遊也深有同感說，「理事長的功能在聚合同業的最大利益，並以此基礎與監理單位及社會溝通」；同業間或有業務的競爭，但面對環境的壓力絕對是「打虎還是親兄弟」，理事長只是公僕或者是桶箍，是服務者而不是指導者。
最後，陳慧遊也非常感謝全球人壽董事長彭騰德的支持，「願意把我捐出來服務同業」，他的目標是促進整體行業的精進與發展，而不是只對特定公司有好處，陳慧遊希望同業能夠給「專職理事長」路線一個機會。